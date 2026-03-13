Песков: Россия 'сохраняет надежду' на новый раунд переговоров по Украине

Москва сохраняет готовность к переговорам по Украине, однако дата нового раунда пока не определена, утверждает представитель Кремля.

Москва "сохраняет надежду" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но пока конкретная дата не определена. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

"Наши контакты с американскими визави не дают оснований для сомнений. Мы, как и раньше, высоко ценим готовность США оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг "украинского кризиса", – отметил Песков.

Он добавил, что Кремль надеется на проведение очередного раунда переговоров, но пока "нет чего сообщать о конкретных договоренностях относительно даты и времени его проведения".

Отдельно Песков прокомментировал решение США о временном ослаблении нефтяных санкций против России. Он назвал это "попыткой стабилизировать энергетические рынки".

"Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна", – заявил он.

Мирные переговоры - последние новости

Накануне Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. По его словам, главная тема встречи - договориться о продолжении обменов, а также о встрече лидеров. Он убежден, что вопросы территорий можно решить только на уровне президентов.

Впоследствии специальный посланник президента США Стив Виткофф выразил надежду, что из-за истощения и усталости от войны вскоре наступит переломный момент, чтобы Россия и Украина достигли мирного урегулирования.

