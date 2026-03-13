Песков: Россия 'сохраняет надежду' на новый раунд переговоров по Украине

Москва "сохраняет надежду" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но пока конкретная дата не определена. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.
"Наши контакты с американскими визави не дают оснований для сомнений. Мы, как и раньше, высоко ценим готовность США оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг "украинского кризиса", – отметил Песков.
Он добавил, что Кремль надеется на проведение очередного раунда переговоров, но пока "нет чего сообщать о конкретных договоренностях относительно даты и времени его проведения".
Отдельно Песков прокомментировал решение США о временном ослаблении нефтяных санкций против России. Он назвал это "попыткой стабилизировать энергетические рынки".
"Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна", – заявил он.
Мирные переговоры - последние новости
Накануне Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. По его словам, главная тема встречи - договориться о продолжении обменов, а также о встрече лидеров. Он убежден, что вопросы территорий можно решить только на уровне президентов.
Впоследствии специальный посланник президента США Стив Виткофф выразил надежду, что из-за истощения и усталости от войны вскоре наступит переломный момент, чтобы Россия и Украина достигли мирного урегулирования.