'Скептически настроен': в Politico раскрыли, кто отговаривал Трампа от войны против Ирана

Вице-президент Джей Ди Венс скептически отнесся к удару США по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну. Об этом сообщили Politico два высокопоставленных чиновника администрации Трампа.

Венс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против войны против Ирана, сообщил анонимный высокопоставленный чиновник Трампа в текстовом сообщении.

Второй высокопоставленный чиновник сказал, что "его роль заключается в том, чтобы предоставить президенту и администрации все точки зрения на то, что может произойти, но как только решение принято, он полностью его поддерживает".

В издании отметили, что скептицизм Венса в отношении военного участия США, сформированный во время службы в морской пехоте в Ираке, в сочетании с его более сдержанным тоном в отношении успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом.

Это не первый случай, когда Венс, кажется, расходится с Трампом по поводу военных действий США. Когда США бомбили хуситов в начале прошлого года, Венс написал в секретном чате Signal с другими должностными лицами администрации, что он считает этот шаг "ошибкой".

Новый пример политического разрыва появился после того, как Трамп упомянул о роли как Венса, так и государственного секретаря Марко Рубио, который публично больше поддерживает президента в отношении Ирана.

"Вице-президент постоянно находится в центре внимания людей, которые пытаются навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что основные СМИ не имеют представления, о чем говорят. Вице-президент - гордый член команды национальной безопасности президента, держит свои советы президенту в секрете", - заявила пресс-секретарь вице-президента Тейлор Ван Кирк.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что "попытки вбить клин между президентом Трампом и вице-президентом Венсом абсолютно ошибочны. По ее словам, Трамп прислушивается к множеству мнений своей талантливой команды по национальной безопасности и в конечном итоге принимает решения на основе того, что лучше для страны и национальной безопасности, а вице-президент Венс является огромным достоянием для президента и всей администрации".

Последние заявления Венса по Ирану

Как сообщал УНИАН, накануне Венс сказал, что США не собираются ввязываться в войну, которая затянется на годы. Он назвал единственную цель операции президента США Дональда Трампа в Иране - добиться того, чтобы Тегеран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

Венс также заявил, что ядерные объекты Ирана построены не только для обогащения урана в мирных целях, как утверждал режим в Тегеране, но и для разработки ядерного оружия.

При этом вице-президент подчеркнул, что речь не идет о долгосрочной военной кампании.

