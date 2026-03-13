Пересадка в Перемышле: как украинцам избежать неприятностей

Четыре года назад польский приграничный город Перемышль стал одним из основных транспортных узлов для тех, кто путешествует из или в Украину. Какие изменения произошли там за это время и как избежать неприятностей при пересадке, по собственному опыту расскажет УНИАН.Туризм.

В 2022 году Перемышль радушно встречал украинцев, спасавшихся от войны, бесплатными обедами, напитками, билетами на поезда по Европе и уборной. Даже летом того же года волонтеры буквально хватали за руки свеже прибывших украинцев и предлагали им помощь, особо не разбираясь, то ли это беженцы, то ли туристы, то ли те, кто путешествует по работе.

На самом деле эта помощь была полезна для всех категорий путешественников из Украины, ведь Перемышль тогда был довольно сонным городком – кафе, рестораны и магазины недалеко от вокзала открывались поздно, а закрывались рано. Поэтому, прибыв на вокзал в 5 утра или, наоборот, ожидая ночной поезд, полноценную еду или хотя бы приличный кофе с булочкой купить там было проблематично. Единственным утешением были скромная кебабная и пиццерия в 5 минутах ходьбы от вокзала, которые больше напоминали студенческие столовые нулевых.

Со временем для большинства путешествия через Перемышль превратились из вопроса выживания в обыденность – все больше украинцев спокойно пересекали границу, чтобы навестить родных, подлечить зубы или отдохнуть неделю-другую от обстрелов. На этом фоне бесплатная помощь путешественникам на вокзале сократилась, туалет стал платным, но и инфраструктура несколько улучшилась.

В то же время, даже на пятый год скитаний через Перемышль, некоторые украинцы продолжают допускать досадные ошибки, которые дорого им обходятся – и дело не только в деньгах.

УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, как организовать все так, чтобы пересадка в этом польском городке прошла гладко.

Неправильно рассчитанное время

Самая распространенная ошибка путешественников, едущих из или в Украину через Перемышль – слишком мало времени на пересадку.

Например, первый поезд из Киева в Перемышль сейчас прибывает в 3:30, тогда как первый поезд в Краков отправляется оттуда в 5:15. Конечно, велик соблазн купить на него билеты, чтобы максимально сократить время в пути. Но правда в том, что шансы успеть на него составляют в лучшем случае "50 на 50" и зависят от целого ряда факторов:

своевременного прибытия поезда из Украины – если не будет российских обстрелов, отключений электроэнергии или других задержек;

скорости прохождения пограничного контроля – от заполненности поезда до вашего места в очереди и наличия впереди "проблемных" пассажиров;

вашего умения ориентироваться на вокзале Перемышля – украинские поезда прибывают на другой перрон, а до главного вокзала еще нужно пройти пешком.

Если какой-либо из этих пунктов сбивается, вы рискуете пропустить поезд на пересадку и в лучшем случае потерять деньги на покупке нового билета на следующий рейс, а в худшем – нарушить всю логистику, вплоть до опоздания на самолет (в самом Перемышле аэропорта нет, поэтому обычно украинцы дальше едут на поезде, например, в Краков или Катовице).

В данном случае лучше запастись несколькими часами на каждую пересадку (не только в Перемышле между поездами, но и во всех последующих пунктах, где планируется смена транспорта), чтобы сберечь свои деньги и нервы. Да, это дополнительные затраты времени, но лучше посидеть на вокзале лишний час-полтора, чем испортить всю поездку.

Конечно, можно не покупать заранее билет на поезд из Перемышля до вашего основного пункта назначения, а попробовать приобрести его непосредственно перед выездом, но здесь есть два нюанса.

Во-первых, если этот маршрут курсирует не так часто, например, когда это поезда в Чехию или Германию, то в день отъезда на нем может не быть свободных мест – или они будут очень дорогими. Во-вторых, если ехать именно польскими железными дорогами, то в начале продаж ровно за 30 дней билеты обычно в 3-4 раза дешевле, чем при покупке в день отправления поезда.

С другой стороны, отправляясь в Украину, многие путешественники почему-то думают, что польские поезда не задерживаются – и тоже закладывают на пересадку на украинский поезд очень мало времени. В итоге польский поезд задерживается на час-два, и они пропускают свой рейс домой. Да, это случается не так часто, но прецеденты были, поэтому лучше перестраховаться и выделить лишнее время.

В то же время слишком много времени на пересадку в Перемышле закладывать тоже не стоит – это довольно небольшой город и там особо нечем заняться. То есть если в условном Кракове легко можно провести несколько часов в большом ТРЦ прямо у вокзала или прогуляться до невероятно красивого исторического центра, то в Перемышле таких развлечений нет. Поэтому, скорее всего, вам придется просто сидеть без дела на вокзале.

Завышенные ожидания от инфраструктуры

Из вышесказанного уже стало ясно, что туристическая инфраструктура Перемышля не слишком развита для длительного пребывания туристов. Поэтому не стоит ожидать, что прямо на вокзале вас будет ждать широкий выбор кофеен "третьей волны" с ассортиментом напитков на любой вкус – о декафе просто забудьте!

Впрочем, нельзя сказать, что ситуация не улучшается. За последние несколько лет прямо возле вокзала открылось несколько простых кофеен и бистро, некоторые из которых работают круглосуточно или хотя бы с 4 утра (не исключено, что владельцами или сотрудниками являются украинцы). Каких-то кулинарных чудес там ожидать не стоит, однако по крайней мере согреться, выпить чаю-кофе и что-нибудь перекусить там можно.

Также в 5-10 минутах ходьбы от вокзала есть пара небольших сетевых супермаркетов, впрочем, они работают не круглосуточно, а в воскресенье график работы может быть ограничен.

На самом вокзале тоже произошли определенные улучшения. Например, после начала войны России в Украине там из соображений безопасности закрыли камеры для хранения багажа. Впрочем, уже к концу 2022 года на территории вокзала открылась комната, где можно временно оставить свои вещи – да, работает она не круглосуточно, а тарифы несколько завышены, но на крайний случай сойдет.

Также прямо на вокзале Перемышля открылся мини-маркет, правда, работает он только с 7 утра до 19 вечера, а в воскресенье часы работы еще больше ограничены. В то же время рядом есть примитивные автоматы с напитками и снеками, но это уже совсем на случай крайней необходимости.

Таким образом, если у вас есть какие-то специфические потребности в питании или вы понимаете, что в момент вашего пребывания на вокзале большинство соседних кафе и магазинов будут закрыты, лучше позаботиться обо всем необходимом заранее (только учтите, что польские таможенные правила имеют ряд ограничений на продукты питания, которые можно ввозить в страну).

Еще один важный нюанс – передвижение по вокзалу: в Перемышле там очень много лестниц и нет эскалаторов, соответственно, с габаритными и тяжелыми вещами там может быть сложно. Например, от пункта пограничного контроля по прибытии из Украины до платформ с польскими поездами и здания вокзала нужно идти через длинный подземный переход, спускаться в который придется по лестнице (и так же подниматься).

Туалет находится в этом же переходе, соответственно, если идти туда с вокзала, придется думать, кому оставить свои вещи, ведь таскать их за собой туда-сюда будет не очень удобно (тем более, что в уборную придется проходить через турникет).

Несоблюдение правил пограничного контроля

Еще один важный момент – соблюдение правил пересечения украинско-польской границы. В начале войны, когда тысячи беженцев ехали из Украины в Европу через Польшу, местные пограничники закрывали глаза на многие нюансы. И учитывая тот факт, что для части украинцев это вообще был первый выезд за границу, этот опыт мог создать у них ложное впечатление, что правила можно не соблюдать.

Поэтому сейчас в соцсетях периодически появляются жалобы украинцев на плохое отношение со стороны польских пограничников. Да, человеческий фактор не исключен, но в большинстве случаев к недоразумениям приводит именно несоблюдение правил или недостаточная готовность к проверке.

Например, пограничники очень раздражаются, когда кто-то из пассажиров пытается пролезть в обход очереди после выхода из поезда (даже если они критически опаздывают на следующий поезд) или заглянуть туда, куда нельзя.

Еще один "красный флажок" – попытки провезти запрещенные товары: от продуктов питания, сигарет и лекарств до незадекларированных крупных сумм наличных (да, и такое бывало прямо на наших глазах). Настоятельно рекомендуем внимательно перечитать правила, что можно, а что нельзя провозить через границу. Дело в том, что при прохождении таможенной границы в Перемышле все пассажиры должны пропускать свой багаж через сканеры безопасности, и если вдруг польские контролеры увидят на экранах что-то запрещенное, вас ждет не только неприятный разговор и конфискация товара, но и перспектива быть депортированным. Ну а в придачу вы задержите себя и других пассажиров.

То же самое касается документов для въезда в Польшу – в зависимости от того, на каких условиях вы это делаете: как лицо, имеющее временное убежище за границей, или по обычному безвизовому режиму. В обоих случаях у вас должны быть все необходимые документы, которые вы должны быть готовы предъявить пограничникам по первому же запросу. А если с вами путешествуют несовершеннолетние дети или животные, на них также должны быть оформлены соответствующие документы.

Отдельный момент – иногда украинцы жалуются на грубость польских пограничников. Однако не будем забывать, что многие из тех, кто пересекает границу, не знают польского или даже английского языка. Да, польский язык очень похож на украинский, однако обычно, пытаясь договориться с людьми, которые не знают вашего языка, мы повышаем голос – и далеко не всегда это делается со злым умыслом. Поэтому просто запаситесь терпением и без лишних разговоров выполняйте все, о чем вас просят пограничники.

***

Если сравнивать с другими вариантами выезда из Украины за границу, польский Перемышль на данный момент остается наиболее оптимальным вариантом – с точки зрения транспортной доступности, скорости прохождения границы и цены.

