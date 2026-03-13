Заряжать раз в месяц: представлен смартфон-монстр с батареей 30 000 мАч (фото)

Ожидается, что Energizer P30K Apex поступит в продажу в июне по цене около 399 евро.

Производитель батареек Energizer представил новый защищенный смартфон P30K Apex с аккумулятором емкостью 30 000 мАч. Производитель утверждает, что устройство способно работать до месяца без подзарядки при смешанном использовании.

Главной особенностью новинки стала именно батарея: емкость батареи P30K Apex примерно равна семи аккумуляторам iPhone 17 Pro. При этом смартфон поддерживает быструю зарядку 66 Вт, чтобы сократить время ожидания при восполнении энергии, пишет TechRadar.

Помимо огромного аккумулятора, устройство оснащено 6,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+. За производительность отвечает процессор Dimensity 7300, который работает в связке с 12 ГБайт оперативной памяти. Телефон также поддерживает сети 5G и работает под управлением Android 16.

Видео дня

Фотографические возможности включают основной сенсор на 200 Мп, дополненный камерами на 50 Мп и 2 Мп, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп. Также P30K Apex имеет класс защиты IP69K, что означает, что он должен выдерживать воздействие пыли, воды и высокого давления.

Ожидается, что Energizer P30K Apex поступит в продажу в июне по цене около 399 евро. Производитель обещает трехлетнюю гарантию на устройство.

Сообщается, что в 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. При этом речь идет не о защищенных моделях, а устройствах в тонком корпусе.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

Вас также могут заинтересовать новости: