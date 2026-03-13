Samsung Galaxy S26 Ultra погнули, поцарапали и подожгли: насколько он выносливый

По словам автора видео, смартфон "надежный и прочный, как скала".

Флагманский телефон Galaxy S26 Ultra прошел популярный тест на прочность от блогера JerryRigEverything. Испытание показало, что новое устройство Samsung стало заметно прочнее предшественника и успешно выдержало большинство стандартных проверок.

В ходе теста смартфон проверяли на устойчивость к царапинам, нагреву и изгибу. Дисплей устройства начал царапаться только на уровне 6 по шкале Мооса, а более глубокие следы появились на уровне 7, что соответствует уровню большинства современных флагманов.

При этом улучшенное защитное стекло оказалось более устойчивым, чем у предыдущего поколения.

Видео дня

Также JerryRigEverything провел "огневой" тест: дисплей несколько секунд нагревали открытым пламенем. Панель временно потемнела, однако после остывания изображение полностью восстановилось, что свидетельствует о хорошей стойкости AMOLED-экрана к экстремальным условиям.

Отдельное внимание уделили корпусу. В этом году Samsung, вслед за Apple, отказалась от титана и вернулась к усиленной алюминиевой рамке. Несмотря на это, смартфон уверенно выдержал тест на изгиб: корпус не треснул и не деформировался даже при сильном давлении.

Также отдельно отмечается продуманная конструкция слота для стилуса S Pen. Он герметично отделен от внутренней части корпуса, поэтому даже при попадании воды в отсек влага не проникает внутрь смартфона.

По итогам испытаний блогер отметил, что Samsung Galaxy S26 Ultra подтвердил свою репутацию одного из самых крепких премиальных смартфонов 2026 года.

Ранее эксперты DxOMark оценили возможности камеры S26 Ultra – флагман уступил даже iPhone 16 Pro. Samsung пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.

В феврале Samsung представила флагманскую серию Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и впервые в индустрии поддержку кодека APV. В Европе цены стартуют от 1500 евро.

Вас также могут заинтересовать новости: