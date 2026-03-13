Новая неделя будет самой удачной для трех знаков Зодиака

В списке есть представители знака Рак.

Составлен гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2026 года. Представители трёх знаков Зодиака смогут ощутить заметный прилив удачи. Сильный энергетический импульс принесёт весеннее равноденствие, которое произойдёт в пятницу, 20 марта, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Этот момент знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии и одновременно открывает новый астрологический цикл – Солнце переходит в первый знак зодиакального круга, Овен. Такое положение считается символом обновления и стартовой точки для новых планов. Период благоприятен для того, чтобы смело двигаться вперёд и начинать новый этап жизни.

В этот же день, 20 марта, Меркурий завершает ретроградное движение и становится директным в Рыбах. Планета находилась в ретрограде с 26 февраля, подталкивая многих к паузе, анализу и переосмыслению. Теперь ситуация меняется: ясность возвращается, а вместе с ней появляется возможность действовать более уверенно. В сочетании с переходом Солнца в Овен это создаёт мощный импульс для новых начинаний и благоприятных перемен.

Рак

Не бойтесь рисковать и воплощать свои мечты, дорогие Раки. В среду, 18 марта, в Рыбах произойдёт новолуние, которое может открыть перед вами новые перспективы и предложения. Это подходящий момент, чтобы заметить возможности и понять, куда стоит направить свои усилия.

Ранее могло казаться, что обстоятельства мешают двигаться вперёд, но теперь ситуация начинает меняться. Ваши мысли и намерения сейчас обладают особой силой: то, на чём вы сосредотачиваетесь, постепенно начинает проявляться в реальности. Поэтому важно следить за своим внутренним настроем и быть готовыми сделать шаг навстречу самым смелым желаниям.

Новолуние принесёт ощущение обновления, а переход Меркурия в прямое движение 20 марта поможет принимать решения с большей ясностью. Появляющиеся сейчас предложения могут оказаться действительно перспективными. Вы уже проделали большую внутреннюю работу, и теперь готовы двигаться к жизни, о которой давно мечтали.

Лев

Для вас начинается время нового старта, Львы. Когда Солнце 20 марта входит в знак Овна, для вас открывается период мощных перемен и благоприятных возможностей. Энергия Овна связана с инициативой, удачей и ростом.

В этом знаке сейчас также находятся Нептун и Сатурн, формируя необычное сочетание энергий. Солнце усиливает вашу решимость и готовность действовать, Нептун помогает лучше почувствовать своё истинное предназначение, а Сатурн напоминает о дисциплине и ответственности.

Это время может подсказать вам, в каком направлении стоит двигаться дальше. Даже если путь кажется сложным, не стоит отступать: значимые цели редко достигаются без усилий.

На этой неделе важно подумать о том, что именно вы хотите начать в своей жизни. Обращайте внимание на новые идеи, предложения и внутренние импульсы. Перемены, которые вы инициируете сейчас, способны привести к глубокой трансформации и приблизить вас к пути, который действительно соответствует вашей душе.

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать, что их жизнь постепенно выходит на новый уровень. После того как Юпитер в Раке развернулся в прямое движение 10 марта, многие процессы начали набирать скорость. Однако именно на этой неделе может появиться долгожданная ясность.

Сейчас важно переходить от размышлений к действиям. Возможности вокруг вас уже есть – вопрос лишь в том, готовы ли вы ими воспользоваться.

22 марта Марс в Рыбах образует гармоничный аспект с Юпитером в Раке. Этот астрологический союз способен придать вам энергию, уверенность и мотивацию, чтобы довести начатое до конца и приблизиться к реализации своих целей.

В этот период не стоит занимать выжидательную позицию. Напротив, решительность и готовность действовать могут сыграть ключевую роль. Постарайтесь отбросить сомнения и лишние колебания. Когда судьба подбрасывает шанс изменить жизнь к лучшему, важно суметь им воспользоваться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака пятница 13-е озолотит и приятно удивит.

Вас также могут заинтересовать новости: