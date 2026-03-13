Леся Никитюк потроллила Хейли Бибер и рассмешила сеть (фото)

Американская модель поделилась "летним" настроением.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк ворвалась в комментарии к популярной американской модели и телезвезде Хейли Бибер, потроллив ее за уже летнее настроение.

В своем Instagram модель поделилась с подписчиками парой снимков, на одном из котором позировала в бикини. В подписи к нему Хейли отметила: "Сейчас лето".

В комментариях быстро появился неожиданный отклик: украинская телеведущая Леся Никитюк с юмором поправила Хейли, вызвав улыбку у подписчиков.

Видео дня

"Та весна только", - написала Леся.

Кстати на публикацию Хейли Бибер отреагировал украинский актер, главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк, который накануне дал понять, что в каких-либо серьезных отношениях он сейчас не состоит.

А Леся Никитюк на днях умилила сеть новыми фото с маленьким сыном Оскаром. Малышу совсем скоро исполнится девять месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: