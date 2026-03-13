Война в Иране не отвлечет внимание Европы от необходимости оказания поддержки Украине.

Россия и Иран еще в январе 2025 года заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В соответствии с этим соглашением, на территории России развернуты возможности для производства дронов иранского происхождения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, передает корреспондент УНИАН.

Стратегический союз России и Ирана

"Россия является историческим и стратегическим союзником режима в Тегеране, с которым она в январе 2025 года подписала соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Детали соглашения никогда не были обнародованы. И все это связано с производством беспилотников иранского происхождения", – отметил Макрон.

Обращаясь к странам, находящимся в состоянии войны с Ираном, он отметил, что "все должны знать, где производились дроны", которые Иран использует для нападения на союзников на Ближнем Востоке.

"Мы все знаем, что иранские беспилотники, к сожалению, были опробованы над украинским небом", – добавил он.

Европа должна играть ведущую роль в поддержке Украины

Он отметил желание укрепить потенциал Украины: "Мы хотим подтвердить в эти решающие часы – наша ответственность действовать в интересах Украины. В процессе достижения прочного и справедливого мира Европа должна играть ведущую роль в Украине".

По его словам, Европейский Союз и его государства-члены являются главными донорами помощи Украине.

"Общий объем этой помощи с 2022 года приближается к 200 млрд евро. Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 млрд евро был разблокирован. И мы сделаем все для этого", – подчеркнул Макрон.

Война в Иране не отвлекла внимание от поддержки Украины

Как отметил Макрон, визит Зеленского в Париж на фоне войны вокруг Ирана на Ближнем Востоке имеет особое значение, поскольку это "позволяет подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины".

Президент Франции подчеркнул, что Украина "уже более четырех лет с чрезвычайной настойчивостью и мужеством противостоит агрессии России".

"Наша поддержка не ослабнет", – уверяет Макрон.

Война в Иране не поможет России

Также он выразил убеждение, что "нынешняя динамика уже свидетельствует о тройном поражении Москвы": "Стратегическом, экономическом и моральном. Возможно, Россия думает, что война в Иране дает ей некоторую передышку. Но она ошибается", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции напомнил, что на недавнем заседании лидеров стран "Большой семерки", при обсуждении роста цен на нефть, "все согласились, что не нужно пересматривать нашу политику санкций в отношении России".

"Также очень странно, что Россия призывает к перемирию на Ближнем Востоке. При этом она уже год упорно отказывается соблюдать перемирие в Украине, несмотря на все усилия президента Трампа и других в этом направлении", – добавил Макрон.

Он отметил, что Россия нигде не отстаивает мир.

Участие Украины в отражении атак Ирана

Как сообщал УНИАН, украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, чтобы помочь этим странам военной экспертизой и дронами-перехватчиками.

