Доллар отступил от максимума: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,67 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,09/44,12 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,62/50,65 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 марта вырос на 15 копеек и составил 44,50 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,90 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвестгруппы ICU считают, что ослабление гривны в последние дни было сознательным шагом Национального банка, но в следующие недели гривня должна несколько укрепиться. При этом до конца текущего года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в целом курс будет двигаться к уровню 45 гривень за доллар.

