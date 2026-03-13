В Кении задержали китайца за контрабанду более 2 тысяч живых муравьев

Мужчина перевозил муравьев в пробирках и бумажных рулонах.

В Кении правоохранители задержали гражданина Китая, которого подозревают в попытке незаконно вывезти из страны более 2,2 тысячи живых муравьев. Как сообщает Reuters, инцидент произошел в аэропорту столицы страны.

Отмечается, что 27-летнего мужчину по имени Чжан Кэцюн задержали во вторник в международном аэропорту Джомо Кеньятта в Найроби. В багаже мужчины обнаружили 1 948 садовых муравьев, упакованных в специальные лабораторные пробирки, еще около 300 насекомых были спрятаны в рулонах туалетной бумаги.

В статье говорится, что этот вид муравьев Messor cephalotes пользуется спросом среди коллекционеров, которые содержат их в качестве домашних любимцев.

Суд разрешил правоохранителям содержать подозреваемого под стражей, пока продолжается расследование.

К схеме могли быть причастны несколько человек

Следователи считают, что Чжан Кэцюн действовал не самостоятельно. По данным Reuters, к контрабандной схеме могли быть привлечены еще трое сообщников, а сам подозреваемый находился в Кении около двух недель в рамках этой операции. Правоохранители также подозревают его в причастности к еще одной попытке незаконного вывоза муравьев в прошлом году.

Предыдущие случаи контрабанды

В апреле 2025 года двух подростков из Бельгии задержали с 5 тысячами муравьев. После суда им предложили выбор – заплатить штраф в размере 7 700 долларов или отбыть один год заключения.

В еще одном связанном деле двух мужчин – граждан Кении и Вьетнама – задержали с 400 муравьями. Суд также предоставил им возможность выбрать между штрафом и тюремным наказанием.

В то же время Чжан Кэцюну тогда удалось избежать ареста. После этого на его паспорт было наложено ограничение на выезд, сообщает Reuters.

"Поклонники муравьев платят большие деньги за содержание колоний в больших прозрачных сосудах, известных как формикарии, которые буквально открывают окно в сложные социальные структуры и поведение этого вида", – говорится в сообщении.

Добавляется, что Служба дикой природы заявила: аналогичная партия муравьев из Кении изъята в Бангкоке, а это свидетельствует о существовании широко распространенной и организованной сети контрабанды муравьев.

Нелегальная продажа экзотических животных

Напомним, в прошлом году на острове Майорка, который находится в Средиземном море, арестовали двух человек за нелегальную продажу экзотических животных через Интернет. Во время спецоперации правоохранители изъяли 19 животных, включая каракала и двух сервалов. Кроме того, обнаружено более 40 поддельных или оформленных с нарушениями паспортов животных из таких стран, как Россия, Беларусь и Китай. Фигуранты предлагали на продажу белых тигров, дымчатых леопардов (стоимостью до 60 000 евро), рысей, гиен, черных леопардов и пум.

