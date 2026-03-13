Цена на нефть может вырасти до 200 долларов за баррель, - бывший экономист МВФ

Стоимость черного золота может подняться намного выше текущих цен.

Цены на нефть резко выросли на фоне беспрецедентных перебоев в поставках из-за войны в Иране. Но это может быть только началом.

Бывший экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар заявил, что совокупность рисков указывает на то, что цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель, передает Business Insider.

Бланшар заявил, что дефицит предложения в сочетании с очень низкой эластичностью спроса на нефть (она является фактически товаром первой необходимости) сигнализирует о том, что цены должны быть ближе к 150 или 200 долларам за баррель, или даже выше. Текущий уровень составляет около 100 долларов.

"Мне трудно не считать основным сценарием, когда цены на нефть будут оставаться очень высокими в течение длительного времени, выше текущих рыночных цен", - написал Бланшар в четверг.

Экономист объяснил две основные причины такого мнения: полная защита судов в Ормузском проливе практически невозможна, и нет "никаких причин" для того, чтобы Иран прекратил угрожать судам в проливе.

Динамика поставок сигнализирует о том, что цены на нефть могут вырасти до 150-200 долларов. Аналитики JPMorgan оценивают дефицит в 16 миллионов баррелей в день из-за продолжающихся перебоев с судоходством в Ормузском проливе, критически важном узком месте для мировой торговли.

Существуют политические рычаги для решения проблемы скачка цен на нефть, такие как резервы и экспортный контроль, но обеспечение потока судов через пролив остается главным препятствием для снижения цен на нефть.

Международное энергетическое агентство, которое объявило об освобождении 400 миллионов баррелей нефти из своих резервов, заявило, что продолжающийся конфликт является "крупнейшим перебоем в поставках в истории мирового рынка нефти".

Между тем министр энергетики США Крис Райт заявил, что "маловероятно", что цены на нефть достигнут 200 долларов, но окончательно не исключил этого.

В отдельном интервью в четверг утром чиновник заявил CNBC, что ВМС США "вероятно" смогут сопровождать суда через Ормузский пролив до конца месяца.

Ранее на этой неделе Райт опубликовал в X сообщение о том, что США успешно сопровождали нефтяной танкер через пролив. Этот комментарий сразу же снизил цены на нефть, хотя они восстановились после того, как он удалил публикацию, и после того, как Белый дом подтвердил, что США не сопровождали никаких танкеров.

Война в Иране и цены на нефть - последние новости

Противостояние США с Ираном вызвало крупнейший кризис в истории мирового нефтяного рынка. Страны Персидского залива вынуждены были сократить общую суточную добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей.

Между тем США официально сняли запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов сроком на 30 дней. Речь идет об энергоносителях, которые успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года.

