Телефоны оборонных компаний Украины не умолкают из-за запросов с Ближнего Востока, - NYT

Переговоры Украины с Ближним Востоком стали резким поворотом для Киева.

Во время полномасштабной войны с РФ Украина получала военную помощь от США и европейских союзников. Однако сейчас, когда на Ближнем Востоке продолжается конфликт, правительство Украины предлагает ключевую технологию для перехвата БпЛА, которые угрожают нефтяным объектам и судоходству в регионе. Об этом пишет The New York Times.

Интерес к украинским технологиям быстро растет

В частности, Украина направила дроны-перехватчики и команды для их управления трем американским союзникам в Персидском заливе - Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, в общей сложности 11 стран, включая США, европейские государства и монархии Персидского залива, обратились к Украине за помощью или консультациями по сбиванию иранских "Шахедов".

Видео дня

"Этот телефон не умолкает", - рассказал Олег Рогинский, генеральный директор Uforce, конгломерата украинских стартапов в сфере оборонных технологий, который привлек стартовый капитал на сумму более 1 миллиарда долларов.

Он отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке интерес к беспилотникам и катерам компании стремительно растет.

"Украина стремится использовать свой оборонный опыт для достижения политического признания партнерства в сфере безопасности с Соединенными Штатами и странами Европы, а также получить потенциально огромные доходы для своей оборонной промышленности. Хотя пока о заключении соглашений не объявлялось, рынок средств защиты от дронов для нефтяных месторождений и танкеров может достигать многих миллиардов долларов", - цитирует NYT украинских руководителей оборонной отрасли.

Как отметили украинские аналитики, технологии государства по противодействию дронам, которые сначала были собраны из готовых потребительских товаров и оборудования для видеоигр, теперь могут конкурировать с обычными системами противовоздушной обороны, но стоят в разы дешевле.

"Самый распространенный тип украинских дронов, используемых для перехвата "Шахедов", напоминает игрушечную ракету. Он изготовлен из пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере, имеет высоту около трех футов и приводится в движение с помощью электродвигателей и пропеллеров. Он развивает скорость около 320 км/ч и может поражать цели на высоте до 4,5 км", - напомнили в издании.

Как сбиваются "Шахеды" в Украине

Также журналисты NYT рассказали, как наблюдали за запуском перехватчика "Литавр" от компании F-Drones.

"Операторы, работавшие в секретном офисе, сидели, потягивая кофе из картонных стаканчиков на вынос и листая свои телефоны, пока на радаре не появился российский ударный дрон. Одним нажатием переключателя операторы активировали управляемую через Интернет крышку на пусковой установке, расположенной в лесу за сотни километров. Быстролетящий дрон-перехватчик взлетел. С помощью джойстиков операторы могли направлять перехватчик к его цели в небе", - отметили корреспонденты.

Полковник, командир по подготовке Сил беспилотных систем Украины Олег Очкан сказал:

"Я сижу здесь, подписываю документы, занимаюсь бумажной работой. Я вижу Shahed, встаю, сбиваю его, а затем возвращаюсь к работе".

Таким образом, дистанционное пилотирование, как это делает полковник Очкан в своем офисе, может позволить клиентам украинских оборонных компаний покупать дроны вместе с услугами пилотирования опытными операторами, которым даже не нужно будет выезжать из Украины.

Надежда на Украину

Кроме того, как пишут журналисты, переговоры Украины с Ближним Востоком являются резким поворотом для Киева. Когда четыре года назад Россия начала свою агрессию, Украина была вынуждена просить о средствах ПВО.

"Украина просила США и Европу защитить наше небо с помощью систем противовоздушной обороны. Сейчас нас просят защищать их", - отметил Анатолий Харпчинский, директор по развитию бизнеса компании Fly Group UA, производителя радаров для обнаружения дронов и систем радиоэлектронного подавления.

По словам эксперта, главным преимуществом украинских систем является их стоимость. Он считает, что против многочисленных и дешевых дронов типа "Шахед" нужно применять еще более дешевые перехватчики.

"Война - это не только технология, но и математика", - добавил Харпчинский.

Известно, что компания Uforce, привлекшая внимание иностранных инвесторов, производит много различной продукции, в частности и скоростной морской дрон Magura.

Такие системы потенциально могут защищать города Персидского залива от атак с моря или сопровождать нефтяные танкеры, обеспечивая определенную защиту без риска для экипажей военных кораблей.

"Не нужно подвергать опасности американские корабли. Если к танкеру приближается Shahed, они (дроны Magura - УНИАН) будут его сбивать", - заверил генеральный директор Uforce Рогинский.

По его словам, компания считает себя "магазином приложений для перехватчиков-дронов".

Роль украинского оружия в мире

Ранее Forbes писал, что украинские перехватчики стали мировым хитом. Отмечается, что большая ценность украинских систем заключается не только в самих дронах, а в созданной сети обнаружения, программном обеспечении для управления, дешевых перехватчиках и боевом опыте операторов.

В то же время The Wall Street Journal сообщал, что украинские зенитные дроны хочет купить крупнейшая нефтяная компания мира, а именно Saudi Aramco. Компания ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets ("Дикие шершни"), которые производят дроны-перехватчики.

По словам журналистов, Saudi Aramco спешит заключить прямую сделку с украинцами раньше, чем это сделает правительство Саудовской Аравии и другие страны региона.

Вас также могут заинтересовать новости: