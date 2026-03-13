Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко возглавил боевое подразделение на фронте: в Раде назвали это 'мужским поступком'

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко после завершения работы на должности возглавил боевое подразделение, которое участвует в боях на фронте. Об этом сообщает сайт "Политарена".

Речь идет о Третьем пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, известном также как пограничная бригада "Месть". Подразделение является боевым и выполняет задачи непосредственно в зоне боевых действий.

В Верховной Раде назвали решение "мужественным поступком"

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай положительно оценил решение бывшего руководителя пограничной службы вернуться к службе на фронте.

Видео дня

"Приветствую такое решение. Наши чиновники, которые были на фронте, которые имеют опыт - а мы знаем, что Дейнеко имеет такой опыт - должны помогать защищать свою Родину. Для этого они и выбрали свой путь. Это мужской поступок, мужественный поступок", - отметил депутат.

Дейнеко мобилизован в соответствии с законом

Ранее в Государственной пограничной службе сообщили, что Сергей Дейнеко назначен командиром 3-го пограничного отряда.

В ведомстве подчеркнули, что подразделение является боевым отрядом бригадного типа, который выполняет задачи на фронте.

Впоследствии спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко уточнил в комментарии журналистам, что Дейнеко был мобилизован в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности".

"В соответствии с Положением о прохождении военной службы в ГПСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда", - отметил Демченко.

Что известно о Сергее Дейнеке

Сергей Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины с 2019 года. До этого он проходил службу в пограничных войсках и занимал руководящие должности в различных подразделениях ГПСУ.

После начала полномасштабной войны России против Украины подразделения пограничной службы, кроме охраны государственной границы, были привлечены к боевым действиям на разных направлениях.

В частности, часть подразделений ГПСУ была переформирована в штурмовые и боевые бригады, которые выполняют задачи непосредственно на линии фронта.

Одним из таких подразделений является Третий пограничный отряд имени Евгения Пикуса - бригада "Месть", которую сейчас возглавляет Сергей Дейнеко.

Вас также могут заинтересовать новости: