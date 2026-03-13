Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко возглавил боевое подразделение на фронте: в Раде назвали это 'мужским поступком'

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко после завершения работы на должности возглавил боевое подразделение, которое участвует в боях на фронте. Об этом сообщает сайт "Политарена".
Речь идет о Третьем пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, известном также как пограничная бригада "Месть". Подразделение является боевым и выполняет задачи непосредственно в зоне боевых действий.
В Верховной Раде назвали решение "мужественным поступком"
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай положительно оценил решение бывшего руководителя пограничной службы вернуться к службе на фронте.
"Приветствую такое решение. Наши чиновники, которые были на фронте, которые имеют опыт - а мы знаем, что Дейнеко имеет такой опыт - должны помогать защищать свою Родину. Для этого они и выбрали свой путь. Это мужской поступок, мужественный поступок", - отметил депутат.
Дейнеко мобилизован в соответствии с законом
Ранее в Государственной пограничной службе сообщили, что Сергей Дейнеко назначен командиром 3-го пограничного отряда.
В ведомстве подчеркнули, что подразделение является боевым отрядом бригадного типа, который выполняет задачи на фронте.
Впоследствии спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко уточнил в комментарии журналистам, что Дейнеко был мобилизован в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности".
"В соответствии с Положением о прохождении военной службы в ГПСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда", - отметил Демченко.
Что известно о Сергее Дейнеке
Сергей Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины с 2019 года. До этого он проходил службу в пограничных войсках и занимал руководящие должности в различных подразделениях ГПСУ.
После начала полномасштабной войны России против Украины подразделения пограничной службы, кроме охраны государственной границы, были привлечены к боевым действиям на разных направлениях.
В частности, часть подразделений ГПСУ была переформирована в штурмовые и боевые бригады, которые выполняют задачи непосредственно на линии фронта.
Одним из таких подразделений является Третий пограничный отряд имени Евгения Пикуса - бригада "Месть", которую сейчас возглавляет Сергей Дейнеко.