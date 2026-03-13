В ДТП погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.
О трагедии сообщила в Facebook его жена, спецкор "Новой газеты" в Украине, Ольга Мусафирова.
"В ДТП под Киевом погиб мой муж Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте захоронения наша семья сообщит дополнительно", - написала она.
Обстоятельств инцидента Мусафирова не сообщила, но призвала отнестись с пониманием и не звонить по телефону ей сейчас.
Кто такой Владимир Борейко
Украинский эколог, природоохранный деятель, публицист и общественный активист, директор Киевского эколого-культурного центра. Центр был создан в 1996 году и занимается охраной дикой природы, защитой заповедных территорий, экологическим образованием и кампаниями против жестокого обращения с животными.
Он известен активной деятельностью в сфере защиты природы, борьбой против браконьерства, уничтожения природных территорий и жестокого обращения с животными. В частности, Борейко много лет занимался общественной природоохранной деятельностью, исследованием экологических проблем и популяризацией нравственного отношения к природе.
Борейко имел звание заслуженного природоохранника Украины и был одним из самых известных украинских общественных экологов и природоохранных активистов.
Деятельность Борейко: новости
Как сообщал УНИАН, Борейко занимался вопросом о расширении заповедной зоны национального парка "Голосеевский". Борейко подчеркивал, что потребность в этом была вызвана необходимостью оградить природные территории от вырубок, которые могут привести к полному уничтожению природных лесных зон и биоразнообразию территории, дальнейшему ухудшению экологии, условиям обитания в условиях нынешних изменений климата.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Экологи и столичная власть отмечают необходимость создания реестра водоемов Киева (видео)
- Ученые рассказали о плане защиты Голосеевского нацпарка от вырубки, сохранения в нем редких растений и расширения заповедной зоны (видео)
- В Раде находятся на рассмотрении еще 10 законопроектов по защите животных в Украине, инициированных активистами (видео)