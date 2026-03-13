В ДТП погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Пока известно, что авария произошла под Киевом.

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.

О трагедии сообщила в Facebook его жена, спецкор "Новой газеты" в Украине, Ольга Мусафирова.

"В ДТП под Киевом погиб мой муж Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте захоронения наша семья сообщит дополнительно", - написала она.

Обстоятельств инцидента Мусафирова не сообщила, но призвала отнестись с пониманием и не звонить по телефону ей сейчас.

Кто такой Владимир Борейко

Украинский эколог, природоохранный деятель, публицист и общественный активист, директор Киевского эколого-культурного центра. Центр был создан в 1996 году и занимается охраной дикой природы, защитой заповедных территорий, экологическим образованием и кампаниями против жестокого обращения с животными.

Он известен активной деятельностью в сфере защиты природы, борьбой против браконьерства, уничтожения природных территорий и жестокого обращения с животными. В частности, Борейко много лет занимался общественной природоохранной деятельностью, исследованием экологических проблем и популяризацией нравственного отношения к природе.

Борейко имел звание заслуженного природоохранника Украины и был одним из самых известных украинских общественных экологов и природоохранных активистов.

Деятельность Борейко: новости

Как сообщал УНИАН, Борейко занимался вопросом о расширении заповедной зоны национального парка "Голосеевский". Борейко подчеркивал, что потребность в этом была вызвана необходимостью оградить природные территории от вырубок, которые могут привести к полному уничтожению природных лесных зон и биоразнообразию территории, дальнейшему ухудшению экологии, условиям обитания в условиях нынешних изменений климата.

