Секрет профессиональной чистки стекол открыли в клининговой компании.

С наступлением весны на улицах украинских городов, особенно в спальных районах, можно увидеть привычную картину - множество женщин, вооружившись тряпками и скребками, пытаются отчистить стекла от грязи, накопившейся за зиму. Узнайте, как помыть окна без разводов народными средствами.

Чем помыть окна, чтобы долго оставались чистыми - лайфхак

Мойка окон после зимы - это в принципе тяжелая задача, потому что за три месяца зимы, а на самом деле примерно за полгода слякоти и грязи, на стеклах скопились килограммы пыли и других абсолютно лишних отложений. Именно с ними и придется бороться, но если вы будете знать проверенное и даже, можно сказать, лучшее средство для мытья окон своими руками, то справиться с грязью получится быстрее, а стекла надолго останутся чистыми.

Профессиональные уборщики и сотрудники клининговых компаний делятся секретом и рассказывают, как быстро и без разводов помыть окна, чтобы смотреть на мир сквозь чистое стекло, а не мутную стену. Первый их совет - никогда не использовать газеты или бумажные полотенца для мытья окон, потому что они оставляют волокна и вместо того, чтобы убирать грязь, размазывают ее. Идеальный вариант - чистые салфетки из микрофибры.

Видео дня

Второй совет - всегда выбирать для уборки день, когда солнце не очень активно. Все дело в том, что в ясный и солнечный день лучи будут попадать на стекло, из-за этого оно станет быстрее высыхать вместе с моющими средствами, которые вы использовали. В результате останутся пятна и разводы, которые потом будет сложно отчистить.

Третья рекомендация касается тех людей, которые живут на оживленных улицах или рядом с проспектами, с которых на окна попадает больше пыли и грязи, чем если бы дом стоял в тихом дворе. Так же точно совет подойдет людям, у которых жесткая водопроводная вода, и именно из-за нее не удается отмыть окна до идеальной чистоты. Клинеры рассказывают, что нужно добавить в воду, чтобы окна блестели, и это дистиллированная вода.

Ее можно купить даже в аптеке, стоит она недорого, а результат однозначно вас порадует. Для мытья окон ее используют точно так же, как обычную водопроводную воду. Можно по желанию добавить немного средства для мытья посуды или специального раствора для чистки стекол. Благодаря дистиллированной воде уже с первого протирания вы увидите результат - стекло будет высыхать быстрее и оставаться кристально чистым.

Вас также могут заинтересовать новости: