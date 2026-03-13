'Джин выпущен из бутылки': благодаря Трампу, Путин говорит миру, что был прав, – Sky News

Россия теперь может с уверенностью заявлять, что без неё мировая экономика не выживет.

Авантюрная война Дональда Трампа с Ираном привела к хаосу на мировых нефтяных рынках, что в конечном итоге сыграло на руку России и, вероятно, продолжит играть дальше. Об этом пишет московский корреспондент британского вещателя Sky News Айвор Беннетт.

По мнению журналиста, Белый дом на самом деле до сих пор не осознает (или же только делает вид), что недавнее смягчение санкций против России будет иметь далеко идущие последствия. Помимо того, что Россия уже получает неожиданные дополнительные миллиарды долларов от продажи нефти, ослабление санкционной удавки, вероятно, является поворотным моментом еще и в дипломатическом плане.

По мнению Беннетта, эта ситуация возвращает российскую нефть в игру и создает дальнейший раскол в НАТО, поскольку Европа, как и прежде, категорически против смягчения санкций. Кроме того, это помогает Кремлю подчеркнуть свою правоту и донести до мировой общественности, что Путин все это время был прав – что мир нуждается в России.

В подтверждение этого тезиса британский журналист приводит заявление спецпосланника Путина по инвестициям Кирилла Дмитриева. На днях он написал в своем Telegram, что ослаблением санкций США "фактически признают очевидное: без российской нефти мировой энергетический рынок не может оставаться стабильным".

"Москва явно надеется, что это означает, что джинн санкций уже выпущен из бутылки. В зависимости от направления движения цен на нефть, это вполне может быть правдой", – пишет британский журналист.

Россия зарабатывает на войне в Иране

Как писал УНИАН, война Трампа с Ираном спасает бюджет России от дефицита. По подсчетам западных обозревателей, каждый новый день войны на Ближнем Востоке приносит в бюджет России дополнительные 150 миллионов долларов. До конца марта таким образом может "накапать" до 5 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внеплановые доходы России могут быть еще выше – до 10 миллиардов.

