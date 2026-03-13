Как говорить с теми, кто вернулся с войны: на 2+2 покажут фильм 'Инструкция будущего'

В фильме звучат истории военных медиков, бойцов и волонтеров.

16 марта в 14:00 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Инструкция будущего". Это откровенный разговор об одном из самых сложных и чувствительных вопросов во время войны: как ветеранам и гражданским найти общий язык, поддержку и взаимоуважение, способно ли общество, мужеством которого восхищается весь мир, сохранить единство?

Автор ленты Вероника Веремеева через истории украинских военных, которые возвращаются с фронта – с ранениями, контузиями, протезами, тяжелыми воспоминаниями – рассказывает, как они пытаются снова найти себя в мирной жизни. В фильме звучат истории военных медиков, бойцов и волонтеров. Среди них – военный медик Алина Михайлова, которая еще в 2016 году создала медицинскую службу в боевом подразделении и посвятила жизнь спасению раненых.

"По моему мнению, наше общество еще не до конца осознает, какую жертву принесли и продолжают приносить военные на фронте. И пока мы не научимся это понимать и поддерживать тех, кто возвращается с войны, нам будет очень сложно говорить о настоящем единстве", – считает Алина Михайлова.

Герои фильма делятся опытом, как иногда больно сталкиваются с непониманием в гражданской среде – от случайных замечаний на улице до сложных разговоров с близкими людьми.

Они откровенно говорят о том, что на самом деле нужно ветеранам после возвращения с фронта: не сочувствия и не пафоса, а уважения, внимания и простого человеческого понимания.

"Во время войны перед обществом встала очень сложная задача – научиться снова слышать друг друга. "Инструкция будущего" ставит простые, но очень важные вопросы: как гражданским правильно поддерживать военных, почему даже искренние слова иногда могут стать триггером и как нам научиться говорить об опыте войны без страха и непонимания. На самом деле не существует универсальной инструкции, как жить дальше после таких испытаний. Но первый шаг к единству – это честный разговор, внимание и готовность слушать тех, кто защищал и защищает страну. Именно с этого начинается путь к общему будущему", – говорит Вероника Веремеева.

"Инструкция будущего" – это фильм об опыте, который еще предстоит осмыслить всей стране. О том, как после войны остаться обществом, способным поддерживать своих.

Документальный фильм создан "Диваки ПРОДАКШН" по заказу телеканала 2+2 при содействии Министерства культуры Украины.

Автор документального фильма: Вероника Верьеева. Продюсер: Денис Ивашин

Не пропустите документальный фильм "Инструкция будущего" уже 16 марта в 14.00 на телеканале 2+2.

