Юрист рассказала, в каких случаях человека не могут заставить проходить ВВК.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) является обязательным этапом мобилизации в Украине для военнообязанных мужчин. Однако у многих возникают вопросы: что делать, если не выпускают из ТЦК до прохождения медосмотра, когда от него можно отказаться, нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка или бронь, а также как обжаловать решение комиссии.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктория Мизюк рассказала в комментарии УНИАН, кто по закону должен проходить ВВК, в каких случаях это не нужно и что делать, если человека признали годным несмотря на проблемы со здоровьем.

Как законно отказаться от ВВК – какие есть для этого основания

По словам адвоката, в соответствии с действующим законодательством военно-врачебную комиссию должны проходить все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, решение ВВК в период военного положения имеет ограниченный срок действия.

Видео дня

Как пояснила Мизюк, согласно Положению Министерства обороны о военно-врачебной экспертизе, заключение комиссии действует в течение одного года с момента завершения медицинского осмотра. По истечении этого срока человеку могут назначить повторное прохождение комиссии.

В то же время отказ от прохождения ВВК на законных основаниях фактически невозможен, ведь медицинский осмотр является обязательной частью мобилизационной процедуры.

Какой штраф за отказ проходить ВВК получит конкретный человек, зависит от количества и частоты нарушений. Наиболее распространенное последствие за первый или однократный отказ, согласно ст. 210-1 КУоАП, предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

При этом, как уточнила юрист, есть определенные исключения, при которых отказ может быть оправдан:

"Если у военнообязанного еще действует отсрочка от призыва и ее срок не истек, направлять его на медицинский осмотр не должны".

То же самое касается людей, в отношении которых через электронные государственные системы уже подтверждено наличие инвалидности, а также тех, кто подал заявление на получение отсрочки и ждет, пока специальная комиссия не примет по нему решение.

А вот когда человека ранее признавали ограниченно годным или временно негодным к военной службе, его уже, по словам специалиста, вполне могут направить на повторное медицинское обследование – и это следует иметь в виду.

Сколько стоит обжалование ВВК и куда для этого обращаться

Другое дело – принудительное прохождение ВВК и признание годности к службе, несмотря на наличие серьезных проблем со здоровьем. Такое решение можно обжаловать.

Адвокат объясняет, что в первую очередь можно обратиться в военно-врачебную комиссию высшего уровня – например, при городском или областном территориальном центре комплектования. Там могут пересмотреть предыдущее заключение и назначить повторный медицинский осмотр.

Преимущество этого варианта заключается прежде всего в том, что обжалование заключения ВВК в досудебном порядке является бесплатным.

Кроме этого, можно обратиться в административный суд. Он имеет полномочия проверить законность и обоснованность решения комиссии и, при наличии оснований, отменить его.

Если же человека уже мобилизовали на основании такого заключения ВВК, адвокат советует подать рапорт командиру воинской части с просьбой о переосмотре состояния здоровья и назначении повторной ВВК.

Отдельно юрист объяснила ситуацию с бронированием работников. По ее словам, для получения брони проходить ВВК не нужно:

"Отсутствие прохождения ВЛК не является препятствием для того, чтобы работодатель подал документы на бронирование работника".

В то же время она уточнила, что у такого работника не должно быть статуса "выявлено нарушение правил воинского учета", иначе могут возникнуть трудности с оформлением бронирования.

Напоследок адвокат обратила внимание, что в случае получения повестки или официального распоряжения от ТЦК человек с бронированием все равно должен явиться туда в определенный срок. А вот что делать, если прошел ВВК, имея бронь или отсрочку – лучше обсудить с адвокатом.

"Работодатель может только рекомендовать работнику пройти ВЛК, но если поступила повестка или распоряжение от ТЦК, работник, имеющий бронирование, обязан в указанный срок явиться в Центр комплектования и выполнить их требования", – подытожила она.

справка Виктория Мизюк Управляющий партнер Адвокатского объединения «Мизюк, Гаврилюк и партнеры» Имеет более 16 лет опыта работы в юридической сфере, в частности в сопровождении частного бизнеса и защите прав граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: