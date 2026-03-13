РФ ударила рядом с рейсовым автобусом в Харьковской области: трое погибших, есть раненые

Среди погибших – водитель и двое пассажиров.

Российские военные сегодня утром нанесли удар по рейсовому автобусу "Харьков – Великий Бурлук", в результате чего погибли три человека, четверо ранены.

Обновлено в 13:57. По информации Харьковской областной прокуратуры, около 09:05 вблизи с. Новая Александровка Купянского района российские военные нанесли ракетный удар. Предварительно установлено, что была применена ракета типа "Искандер-М".

"В это время поблизости находился рейсовый автобус. В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четверо человек – три пассажирки автобуса и местный житель – получили ранения. Поврежден автобус, а также частные жилые дома", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщал, что в результате обстрела был поражен рейсовый автобус "Харьков – Великий Бурлук". По его данным, погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.

Также чиновник отмечал, что, по предварительной информации, удар был нанесен беспилотником типа "Ланцет".

Вражеские удары по транспорту с гражданскими

11 марта россияне нанесли удар с помощью дрона по маршрутному автобусу в Херсоне, пострадали более двух десятков человек. Часть раненых госпитализировали.

1 февраля российские оккупанты нанесли удар беспилотником по служебному автобусу с шахтерами вблизи города Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 15 человек, еще 16 получили ранения.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов сообщил, что дрон ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. Травмированные начали покидать транспорт, помогая друг другу. Оператор второго беспилотника увидел людей и направил его прямо на них.

