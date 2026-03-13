Каждому седьмому украинцу урезали зарплату: что будет с доходами в 2026 году

Половина опрошенных работодателей планирует повысить заработную плату на 11–20 %.

По итогам 2025 года 15% работников украинских компаний подверглись сокращению зарплат, что на 2% больше, чем годом ранее. Однако в 2026 год подавляющее большинство работодателей вошли с намерением либо удержать зарплату на текущем уровне, либо повысить ее.

Результаты исследования "Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год", проведенного компанией GRC.ua, которые имеются в распоряжении УНИАН, свидетельствуют о том, что в прошлом году 61,6% работодателей называли сохранение конкурентоспособной оплаты труда одной из главных задач.

"Причины этого прагматичны. Дефицит кадров, сложность закрытия вакансий и завышенные ожидания кандидатов заставляют компании отдавать предпочтение удержанию действующих команд. Зарплата при этом остается одним из немногих инструментов, который все еще работает в этой логике. Именно поэтому повышение оплаты труда вошло в тройку ключевых приоритетов бизнеса на 2026 год", – говорится в исследовании.

Однако, несмотря на желание компаний сохранить конкурентный уровень зарплат своим сотрудникам, не все смогли реализовать эту стратегию на практике. Как показало исследование, каждый седьмой работник украинских компаний (15%) столкнулся в 2025 году с сокращением оплаты труда.

Вступление в новый год для большинства работодателей выглядит осторожно оптимистичным. 82,6% компаний заявили о намерении повышать зарплаты своим сотрудникам в 2026 году. Наиболее распространенные планы – умеренный рост. Половина опрошенных работодателей планирует повышение окладов в пределах 11-20%. Еще почти 28% компаний говорят о символической корректировке – менее чем на 10%. Ощутимый рост доходов на уровне 21–30% остается преимущественно исключением и запланирован лишь в 4,7% организаций.

В то же время не все компании готовы к пересмотру оплаты труда. Почти 13% работодателей планируют оставить зарплаты без изменений. Еще более показателен другой факт: 4,7% компаний уже сейчас признают неизбежность сокращения зарплат в 2026 году. Чаще всего об этом говорят в сферах FMCG, безопасности и охраны, производства, а также страхования – отраслях, которые остро реагируют на изменение потребительского спроса и расходов.

Бонусная часть доходов также не станет точкой роста. Более 79% работодателей не планируют менять премиальные выплаты по сравнению с 2025 годом. Среди тех, кто все же готов увеличивать бонусы, больше всего тех, кто запланировал повышение без резких финансовых скачков на 11–20%.

Результаты исследования "OLX Работа" свидетельствуют о том, что медианная заработная плата в Украине в январе 2026 года выросла почти на 94% по сравнению с довоенным январем 2022 года. В то же время количество вакансий увеличилось на 13%, тогда как количество откликов на них сократилось на 3,5%.

Средняя зарплата штатных работников по регионам Украины в январе 2026 года составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщила Государственная служба статистики Украины, самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве. Так, жители столицы в январе в среднем получали 43 865 грн.

