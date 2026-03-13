Будет ли снег в Украине: синоптики дали четкий ответ

В Украине ожидаются небольшие дожди, ночью - с мокрым снегом, но зимних снегопадов и сильного похолодания пока не ожидается.

В последнее время в сети распространяется информация, что в Украине снова ожидаются снегопады. Однако в Укргидрометцентре опровергли эту информацию.

"Температуры будут оставаться преимущественно плюсовыми, поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется", - говорят синоптики.

По их данным, в ближайшие выходные, 14 и 15 марта, ожидается лишь незначительное понижение температуры на 2–4 градуса от нынешних показателей и продолжится сухая солнечная погода.

16 марта днем на востоке, а 17-18 марта и на юго-востоке и крайнем западе страны местами пройдет небольшой дождь, ночью кое-где возможно сочетание с мокрым снегом.

Похолодание в Украине - что известно

С середины марта погода в Украине претерпит определенные изменения. По словам украинского синоптика Игоря Кибальчича, уже с 14 марта ожидается небольшое снижение дневной температуры - примерно на 2-4 градуса. Это связано с поступлением более прохладного воздуха из центральных районов Азии.

Начиная с 16 марта погодные условия будут меняться на фоне постепенного падения атмосферного давления. Небо станет более облачным, а в отдельных регионах возможны небольшие осадки - мокрый снег и дождь.

Однако период неустойчивой и более прохладной погоды продлится недолго. Уже примерно с 18 марта ситуация на большей части территории страны начнет улучшаться. По предварительным прогнозам, в период с 15 по 20 марта температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +4 °С, а днем составит около +6...+13 °С.

