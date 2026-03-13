Ситуация в Гуляйполе может ещё обернуться против россиян: Селезнев назвал вероятный сценарий

Можно надеяться, что Силы обороны готовят для врага "котлы", как это было в Доброполье, предположил эксперт.

Значительная часть города Гуляйполе в Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Бои уже идут к западу от города. Об этом военный обозреватель, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире канала "Суспільне".

"Враг пытается давить на нас именно там, где чувствует нашу слабость. В свое время мы потеряли львиную долю контроля над Гуляйполем. Де-факто, сейчас лишь часть этого населенного пункта находится под условным контролем украинских Сил обороны. Бои уже идут к западу от Гуляйполя", – сообщил Селезнев.

В то же время, отметил он, Силам обороны удалось довольно серьезно стабилизировать ситуацию и оттеснить врага севернее Гуляйполя на границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Так украинские защитники смогли провести довольно удачные контрнаступательные действия.

Эксперт добавил, что на Гуляйпольском направлении ситуация гораздо сложнее.

"Но вспомним вопли в российских Z-пабликах, когда россияне продвигались в сторону Доброполья. Мол, таким образом они формируют тиски оперативного окружения нашей группировки в районе Константиновки. Затем были проведены довольно эффективные и удачные контрнаступательные действия украинской армии. И то же намерение врага серьезно изменить статус-кво на этом участке фронта превратилось фактически в котлы для российской армии", – подчеркнул Селезнев.

Он выразил надежду, что Силы обороны смогут заманить российские войска в котлы и на этот раз.

"Что будет на этот раз? Надеюсь, что великий математик этой войны генерал Сырский (Александр Сырский – главнокомандующий ВСУ, – ред.), а он разбирается в организации стратегических операций, сможет организовать наши действия таким образом, чтобы враг ощутил всю нашу мощь, всю нашу ярость. Поэтому точно не стоит лезть в могилу", – добавил Селезнев.

Захватчики не намерены останавливаться

Эксперт напомнил, что активная линия боевых действий составляет более 1 тыс. 100 км.

"Враг наступает везде, где у него есть для этого ресурсы и возможности. Конечно, внимание СМИ приковано к боям, которые сейчас происходят в направлении Константиновки, но на других участках фронта не найти тишины и покоя. Враг наступает, продвигается, используя, в том числе, свое техническое и численное превосходство. И этот фактор воспринимается как стремление врага и дальше силой оружия оккупировать наши территории. Потому что дипломатический путь, как мы видим, не работает", – отметил Селезнев.

Он считает, что россияне будут и дальше использовать военную составляющую для попыток продвигаться по территории Украины.

"Использование инженерно-технических решений, фортификаций и определенная маневренная оборона приводят к довольно скромным результатам в плане территориальных завоеваний россиян, но все еще продолжают увеличивать мартиролог российских потерь. Это касается не только живой силы", – добавил Селезнев.

Он отметил, что уже две недели подряд уровень потерь россиян в автомобильной технике составляет около 200 единиц в сутки. Враг теряет большие ресурсы, и это заставляет его искать дополнительные альтернативные источники для поставок всего того, что обеспечивает маневренность и скорость действий на поле боя.

Ситуация в районе Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, захватчики увеличивают силы в районе Гуляйполя. Это происходит на фоне проблем в украинской обороне. Фиксируется рост динамики штурмовых действий со стороны врага.

