С видом на посольство Израиля: СМИ обнаружили элитную недвижимость нового лидера Ирана в Европе

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может владеть разветвленной сетью недвижимости в Европе на сумму более 130 миллионов долларов. Об этом сообщает Wiadomości.

По данным журналистского расследования, активы включают элитные апартаменты в Лондоне и отель во Франкфурте-на-Майне. Недвижимость, как утверждается, оформлена через сеть подставных компаний и официально не зарегистрирована на имя иранского лидера.

Апартаменты возле посольства Израиля

В Лондоне, по информации журналистов, Хаменеи якобы владеет двумя роскошными квартирами примерно в 50 метрах от посольства Израиля. Их стоимость оценивается примерно в 65–67 миллионов долларов (ранее около 50 млн фунтов стерлингов).

Эксперты по безопасности предполагают, что такая недвижимость потенциально может использоваться для наблюдения за дипломатическим учреждением.

Банкир и сеть компаний

Как отмечает издание, ключевую роль в управлении активами играет иранский банкир Али Акбар Ансари, основатель Ayandeh Bank. По информации Financial Times, он также связан с двумя отелями Hilton во Франкфурте и торговым центром Bero в Оберхаузене.

Часть активов оформлена через компанию Birch Ventures, зарегистрированную на острове Мэн.

Санкции против бизнесмена

Власти Великобритании ввели санкции против Ансари за поддержку иранского правительства, в результате чего его активы в стране были заморожены.

Сам банкир отрицает какие-либо финансовые или личные связи с Хаменеи и заявил, что планирует обжаловать санкции.

По оценкам Transparency International, общая стоимость инвестиций лиц, связанных с иранскими властями, в недвижимость в Великобритании превышает 260 миллионов долларов.

Моджтаба Хаменеи – последние новости

Ранее новоизбранный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обнародовал первое обращение. По его словам, если бои продолжатся, будут открыты другие фронты в конфликте Ирана с США и Израилем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, отец которого, бывший верховный лидер, был убит в первый день войны США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен".

