Об этой стране мало кто слышал, но ее жители покупают больше Porsche 911, чем кто-либо в мире

В этой стране проживает всего 81 тысяча человек.

Большинство людей не слышали об этой стране, но в ней, как оказалось, люди покупают больше Porsche 911, чем почти где-либо на Земле. Европа имеет богатую историю производства автомобилей, от Германии до Италии и Великобритании, однако в этой стране вкусы жителей особенно заслуживают внимания. Об этом пишет Supercar Blondie.

Почему в этой стране популярен Porsche 911?

Эту страну вы не часто встретите в туристических путеводителях. Речь идет об Андорре, очень маленьком княжестве, которое находится между Францией и Испанией.

"Учитывая свое расположение в Пиренеях, оно также поражает своей красотой, идеальными дорогами и пейзажами, где можно наслаждаться автомобилями, мотоциклами и любыми другими видами транспорта. Благодаря очень низкой ставке налога и бурному развитию банковской и туристической отраслей эта страна является очень процветающей", - рассказывают в материале.

В этой стране проживает всего 81 тысяча человек, однако они принадлежат к состоятельным слоям населения.

Отмечается, что Porsche 911 является основным автомобилем в стране и был самым продаваемым авто страны в 2024 году. Всего в этом году такой автомобиль приобрели 83 раза.

Какие автомобили также вошли в десятку лидеров?

Второе место заняла Toyota GR Yaris, продажи которой составили 47 единиц.

Porsche Cayenne и Porsche Macan заняли третье и четвертое места с результатами 46 и 45 единиц.

В список также вошли такие автомобили, как Cupra Formentor, Seat Arona, Hyundai i20, Mini Countryman, Hyundai Tucson и Suzuki Ignis.

