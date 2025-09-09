Пока неизвестно, появится ли персонаж в сиквеле.

Подробностей о продолжении Cyberpunk 2077 пока крайне мало, но Киану Ривз уже готов вернуться к роли Джонни Сильверхенда.

В интервью IGN, где актёр рассказывал о своём новом фильме Good Fortune, его спросили о возможном участии в Cyberpunk 2, на что он ответил:

"Абсолютно. Я бы с удовольствием снова сыграл Джонни Сильверхенда".

Вопрос лишь в том, позволит ли история вернуть Джонни во второй части. Концовки Cyberpunk 2077 предлагают разные исходы, и многое зависит от того, какой из них CD Projekt выберет каноном.

Некоторые детали о Cyberpunk 2 в мае раскрыл создатель вселенной Майк Пондсмит. Он рассказал, что в игре появится ещё один город помимо Найт-Сити, и описал его как "Чикаго, где всё пошло не так". При этом Найт-Сити тоже останется в сиквеле.

CD Projekt RED подтвердила, что Cyberpunk 2 находится в препродакшене. Над ним уже трудится больше сотни разработчиков, и изначально он был известен под кодовым названием Project Orion.

Однако ждать игру придётся долго. Гендиректор студии Михал Новаковский напомнил, что путь от препродакшена до релиза у них обычно занимает 4-5 лет. По самым оптимистичным прогнозам, Cyberpunk 2 выйдет не раньше 2030 года.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED продолжает увеличивать штат разработчиков "Ведьмак 4" и Cyberpunk 2. За последние полгода компания наняла более 40 новых сотрудников.

