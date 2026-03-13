'Мне это неинтересно': Трамп заявил, что больше не хочет Нобелевскую премию мира

Президент США заявил, что больше не обсуждает возможность получения Нобелевской премии после неудачи с наградой в 2025 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет обсуждать тему возможного получения Нобелевской премии мира.

В интервью журналисту издания Washington Examiner его спросили, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

"Я не знаю. Меня это не интересует", – ответил американский президент.

Трамп также отметил, что не обсуждал вопрос о Нобелевской премии во время бесед с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке.

"Нет, я не говорю о Нобелевской премии", – сказал он.

В 2025 году Трамп активно лоббировал свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Однако награду тогда получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

По сообщениям СМИ, она передала свою Нобелевскую медаль Дональду Трампу. После этого американский президент заявил, что больше "не чувствует себя обязанным думать о мире".

