Временную защиту в ЕС имеют более 4,3 млн украинцев, больше всего - в трех странах

В 2025 году количество случаев предоставления временной защиты украинцам уменьшилось на 14% по сравнению с 2024 годом.

В странах-членах Европейского Союза более 4,3 миллиона граждан имеют временную защиту, срок действия которой должен истечь в марте 2027 года. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская, ссылаясь на последние данные статистической службы ЕС Eurostat.

"Более 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС", - отметила Гавронская.

В частности, больше всего украинцев с таким статусом в настоящее время находится в трех странах:

Германии - 1 млн 260 тыс. 230 человек;

Польше - 965 990 человек;

Чехии - 397 185 человек.

"В 2025 году страны ЕС приняли 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, что на 14% меньше, чем в 2024 году", - добавила Гавронская.

Как отметила заместитель министра, ситуация с безопасностью остается ключевым фактором, влияющим на решение украинцев о возвращении.

В то же время она сообщила, что Украина уже сейчас вместе с международными партнерами работает над инструментами, которые помогут поддерживать связь с украинцами за рубежом и готовиться к возможному возвращению. В частности, речь идет о развитии Сети единства, открытии Центров и пространств единства, а также запуске цифровой платформы.

Украинские беженцы в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, временная защита для более 4 миллионов украинцев, которые нашли в ЕС убежище от агрессивной войны России против Украины, продлена до 4 марта 2027 года.

В то же время в ЕС готовят скоординированный переход от временной защиты (стратегия выхода из временной защиты). Эта рекомендация будет касаться таких вопросов, как переход к другим правовым статусам (статусам проживания), создание условий для постепенного возвращения в Украину и активизация предоставления информации о доступных вариантах.

