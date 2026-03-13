Российский металл поступает в ЕС, а украинская сталь теряет конкурентоспособность из-за CBAM, – Fastmarkets

Украинская металлургия оказалась в сложных конкурентных условиях на европейском рынке, куда продолжают поступать российские стальные полуфабрикаты, в то время как украинские производители сталкиваются с дополнительными расходами из-за новых экологических правил ЕС и последствий войны. Об этом говорится в материале Fastmarkets.

Одной из главных проблем для украинских металлургических предприятий остаются перебои с электроснабжением, вызванные атаками российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Чтобы избежать длительных отключений, промышленные предприятия вынуждены импортировать электроэнергию, что значительно повышает себестоимость производства.

Дополнительным фактором давления на украинскую металлургию стал запуск в ЕС Механизма корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), который начал действовать с 1 января 2026 года. Несмотря на то, что Украина освобождена от защитных квот на сталь в Евросоюзе, ее продукция полностью подпадает под новые правила налогообложения углеродных выбросов, отмечает издание.

"Представители отрасли признают необходимость такого механизма, однако считают его внедрение именно сейчас особенно сложным для украинской экономики, работающей в условиях войны. В результате вступления в силу CBAM АрселорМиттал Кривой Рог потеряла экспорт в ЕС, который составлял половину нашего годового производства – более 1,25 млн тонн", – заявил в комментарии изданию генеральный директор компании Мауро Лонгобардо. Он также сообщил, что из-за падения заказов предприятие было вынуждено закрыть блюминговый цех.

Несмотря на сложные условия, европейский рынок остается ключевым для украинской стали. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2025 году Украина произвела 6,52 млн тонн проката, что на 4,8% больше, чем годом ранее. В то же время этот показатель остается на 65,8% ниже, чем в довоенном 2021 году, когда производство составляло более 19 млн тонн.

Из общего объема произведенного проката в 2025 году 4,12 млн тонн было экспортировано, при этом 82% поставок пришлось на страны ЕС.

В то же время европейский рынок продолжает в значительной степени зависеть от импорта российских стальных полуфабрикатов. В 2025 году страны ЕС импортировали более 5 млн тонн стальных слябов, из которых более 60%, а это около 3,5 млн тонн, было поставлено Россией, подчеркнули в издании.

Это происходит несмотря на санкции, введенные после начала полномасштабной войны. Хотя импорт готовой российской стали в ЕС запрещен, для полуфабрикатов действуют квоты, которые продлены до 30 сентября 2028 года после лоббирования со стороны европейских прокатных компаний.

Ситуацию осложняет и тот факт, что Украина фактически лишилась возможности поставлять стальные слиты после оккупации Мариуполя, где работали металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича – ключевые производители этой продукции.

В Европейском парламенте уже обсуждают возможное ужесточение торгового режима в отношении стали. В январе 2026 года депутаты поддержали новую систему регулирования импорта стальной продукции, которая может предусматривать запрет на использование стали, выплавленной в России или Беларуси, независимо от того, где она была переработана. Это должно предотвратить схемы обхода санкций путем переработки российской стали в третьих странах, но окончательное решение о новом режиме еще должно принять Совет ЕС после переговоров с Европейским парламентом.

Участники рынка отмечают: в условиях войны, высоких энергетических затрат и новых экологических правил украинская металлургия вынуждена конкурировать на европейском рынке в значительно более сложных условиях, тогда как российская продукция продолжает оставаться в цепочках поставок ЕС.

