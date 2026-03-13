Картофель на рынке дешевеет: сколько сейчас просят за килограмм

Цены снизятся на все основные овощи для борща.

Перед выходными в Украине на рынке подешевел картофель, говорится на сайте "Столичного рынка".

Так, средняя цена овоща снизилась на 2 гривни и сейчас составляет 11 гривень за килограмм. Кроме картофеля на рынке подешевели и все основные овощи борщевого набора.

Так, морковь подешевела сразу на 3 гривни – сейчас ею торгуют по 11 грн/кг. Среды также подешевела свекла, но на 1 гривню – с 11 до 10 грн/кг. Также в конце недели подешевела пекинская капуста – с 27 до 25 грн/кг и импортные кабачки – с 185 до 170 грн/кг.

В то же время подорожали отечественные гладкие огурцы – с 140 до 150 грн/кг. Импортные красные помидоры прибавили в цене со среды сразу 35 гривень – до 150 грн/кг. Импортные баклажаны подорожали с 155 до 180 грн/кг.

В фруктовом сегменте на 15 гривень снизилась цена на мандарины – с 80 до 65 грн/кг. А вот килограмм хурмы подорожал вдвое – с 60 до 90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Война в Иране повышает расходы отечественных аграриев и влияет на продовольственную инфляцию в Украине. В то же время исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли не ожидает дефицита продовольственных товаров на полках магазинов. Однако, по его оценкам, продукты могут подорожать в среднем на 10%.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что наибольшие лишние расходы украинские фермеры несут из-за подорожания дизельного топлива и удобрений. Такое подорожание может привести к дополнительным убыткам хозяйств в среднем на 1,5 млн гривень.

