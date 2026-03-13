Почему археологи не открывают гробницу первого императора Китая: причина может удивить

Древние тексты рисуют пугающую картину оборонительных сооружений гробницы.

Гробницу Цинь Шихуана, первого императора Китая, обнаружили недалеко от Сианя в 1974 году фермеры, которые копали колодец. На месте находки была и знаменитая Терракотовая армия. Однако, археологи так и не смогли проникнуть во внутренний мавзолей императора.

Как пишет Times of India, смертельные ловушки, реки ртути и хрупкие чудеса внутри удерживают их от этого. Дело в том, что древние тексты рисуют пугающую картину оборонительных сооружений гробницы. В частности, историк Сыма Цянь в "Записях великого историка" описывал арбалеты, заряженные для стрельбы по нарушителям, и ртуть, текущую рекой.

"Ремесленникам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, заряженные для стрельбы по любому, кто войдет в гробницу. Ртуть использовалась для имитации ста рек", - писал Сыма Цянь.

Что выяснили ученые

Современная наука подтверждает эти утверждения. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nature, обнаружило необычно высокий уровень ртути в почве вокруг кургана гробницы. Георадары выявили обширные камеры и полости под 76-метровым пирамидальным курганом, что позволяет предположить существование сложного "подземного дворца", описанного Сыма Цянем.

Хотя некоторые сомневаются в том, что ловушки остались смертоносными спустя 200 лет, сама ртуть представляет опасность испарения; при нарушении целостности она может быстро испариться, отравляя воздух.

Археолог Дуань Цинбо, руководитель группы ученых Шэньсийского археологического института, подтвердил повышенную плотность ртути, исходящую из самого мавзолея, в ходе геологических исследований:

"В ходе исследования мы обнаружили, что плотность ртути в районе захоронения Цинь Шихуана значительно выше, чем в периферийной зоне".

Эти данные объясняют, почему эксперты действуют осторожно; вскрытие гробницы может высвободить опасности, которые археологи не могут полностью предсказать.

Риски, связанные с вскрытием гробницы императора

Когда в 1970-х годах терракотовая армия впервые оказалась на открытом воздухе, ее яркие краски потускнели за считанные минуты, отмечается в отчетах о трудностях раскопок на этом месте. Внутри герметичной центральной камеры артефакты могут идеально сохраняться, но солнечный свет, кислород и влажность могут мгновенно их разрушить.

"Эти культурные реликвии были погребены в могиле более 2000 лет... Если их неправильно раскопать… они быстро придут в негодность", - сказал Чжан Бай из госуправления по охране культурного наследия Китая, приведя пример, когда найденная слоновая кость превратилась в порошок всего за два часа.

Дуань Цинбо разделяет это предостережение:

"Сейчас неподходящее время для вскрытия гробницы, поскольку многое остается неизвестным".

Что делают современные ученые

Новейшие неинвазивные технологии обнаружили симметричные лестницы и деревянные конструкции, никогда не упоминавшиеся в документах, что доказывает, что археологам не хватает полного понимания. Спешка без гарантированной защиты со стороны соответствующих технологий будет археологическим вандализмом.

Таким образом, вопрос вскрытия гробницы остается отложенным. "Оставив гробницу Цинь Шихуана запечатанной, археологи ожидают появления технологий, которые позволят безопасно раскрыть ее тайны", - подтожило издание.

