Одну из систем ПВО перебросили в Турцию для защиты ценного радара от иранских ракет.

Из-за войны на Ближнем Востоке в регионе возросла нагрузка на системы ПВО, и для отражения иранских атак дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot из Европы направили в Турцию. Как пишет Defence Express, он будет защищать радиолокационную станцию Kürecik в провинции Малатья на востоке Турции от возможных атак из Ирана.

В министерстве обороны Турции заявили, что батарея предоставляется Объединенному командованию воздушных сил НАТО, находящемуся в немецком Рамштайне. При этом в Турции уже находится один европейский Patriot, на авиабазе Инджирлик, который размещен Испанией.

"Из какой именно страны был взят еще один Patriot пока неизвестно, но это в целом демонстрирует, что это второй известный эпизод усиления защиты союзников от атак Ирана путем ослабления не менее важных направлений. В частности, из Южной Кореи США срочно вывезли все THAAD и часть Patriot", – напомнили аналитики.

Отмечается, что радиолокационная станция Kürecik находится на высоте 2085 метров и предназначена для раннего обнаружения ракетных угроз. Это важная часть системы противоракетной обороны США в Европе, поскольку она направлена на обнаружение ракет, которые может запустить Иран. Радарная станция подчиняется 10-му командованию противовоздушной и противоракетной обороны армии США, командованию армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

Отмечается, что главным инструментом станции является РЛС AN/TPY-2. Она используется как отдельная единица, "хотя более известна как средство обнаружения целей системы ПРО THAAD". Авторы напомнили, что AN/TPY-2 – чрезвычайно дорогая РЛС, созданная по технологии GaN. Она работает в X-диапазоне (8,55-10 ГГц), имеет площадь антенны 9,2 м² и потребляет 2 МВт энергии. При этом обеспечивает обнаружение целей на расстоянии 1000 км, а по некоторым источникам – до 2000 км.

"Как раз с системами THAAD у США и их союзников возникли определенные проблемы. В частности, спутниковые снимки показывают, что Иран мог поразить четыре РЛС AN/TPY-2, две в Объединенных Арабских Эмиратах, стоящие на вооружении страны, а также две американские в Саудовской Аравии и Иордании. Но пока эти потери официально не признаны", – добавили авторы.

Также аналитики отметили, что сейчас почти нет сомнений в том, что Иран может попытаться атаковать этот объект в Турции. Уже известно о как минимум двух попытках нанести удар баллистическими ракетами средней дальности, которые были перехвачены в турецком воздушном пространстве с помощью ракетных эсминцев ВМС США в Средиземном море. В то же время Patriot на базе Kürecik сможет защитить от ракет оперативно-тактического уровня, которые могут быть запущены с севера Ирана, до которого 580 км.

Переброска Patriot из-за войны с Ираном – что известно

Как писал УНИАН, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич сообщил, что НАТО было вынуждено перебросить несколько систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток.

Также известно, что американский контингент в Южной Корее перебросил на Ближний Восток свой комплекс ПВО THAAD и системы Patriot. При этом американские военные, базирующиеся в Республике Корея, имели там всего одну батарею комплекса ПРО THAAD и от 8 до 10 батарей ЗРК Patriot.

