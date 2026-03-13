За неделю войны с Ираном США израсходовали годовые запасы боеприпасов, – FT

В Пентагоне обеспокоены невозможностью быстро восполнить потери оборонного комплекса в кратчайшие сроки.

Военная операция администрации Трампа против Ирана привела к стремительному расходованию американских запасов вооружений. За первые недели кампании США использовали объем высокоточных боеприпасов, который в обычных условиях рассчитан на многолетние операции.

Как сообщает FinancialTimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Пентагоне, это усилило обеспокоенность в Вашингтоне относительно способности оборонной промышленности США быстро восполнить такие потери.

По заявлениям источников издания, интенсивность боевых действий оказалась значительно выше первоначальных ожиданий, что привело к резкому увеличению расхода ракет и систем противовоздушной обороны.

В частности, американские военные активно применяют крылатые ракеты Tomahawk, а также различные перехватчики для систем ПВО и ПРО. По словам собеседников издания, темпы использования вооружений оказались на столько высокими, что некоторые виды боеприпасов расходуются быстрее, чем их успевают производить.

Ситуация вызывает обеспокоенность в Пентагоне, где уже обсуждают необходимость срочного пополнения запасов. По данным источников, только за первые шесть дней военной операции расходы на проведение кампании превысили 11 миллиардов долларов. В связи с этим американское оборонное ведомство готовится обратиться в Конгресс США с просьбой выделить дополнительное финансирование.

По предварительным оценкам, на продолжение операции и восстановление запасов вооружений может потребоваться до 50 миллиардов долларов. При этом даже при выделении средств быстро восполнить запасы будет сложно, поскольку производство многих современных ракет и систем вооружения занимает значительное время.

Эксперты отмечают, что нынешний конфликт стал очередным примером того, насколько быстро современные войны могут истощать военные ресурсы даже крупнейших держав. Масштабное использование высокоточного оружия существенно повышает эффективность ударов, однако одновременно приводит к резкому росту расходов и нагрузке на оборонную промышленность.

Кроме того, сокращение запасов вызывает вопросы о готовности США реагировать на возможные кризисы в других регионах мира. В частности, аналитики FT обращают внимание, что значительная часть американских вооружений также используется для поддержки союзников – включая поставки Украине и укрепление обороны стран НАТО.

На этом фоне в Вашингтоне всё чаще говорят о необходимости ускоренного наращивания производства ключевых видов вооружений. В Пентагоне уже рассматривают варианты расширения оборонных контрактов и увеличения мощностей предприятий военно-промышленного комплекса. Однако даже в таком случае восстановление запасов может занять годы, если текущий уровень боевых действий сохранится.

Военная операция США и потери

Соединенные Штаты Америки потеряли в войне с Ираном самолет-заправщик KC-135 в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость". Потеря самолета, согласно официальным заявлениям, не была связана с огневым поражением со стороны противника или так называемым "дружественным огнем".

Ранее Трамп заявил, что война против Ирана может завершиться уже в скором времени, поскольку уже "практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться".

В свою очередь бывший советник Трама по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США допустил несколько стратегических ошибок в войне против Ирана.

Несмотря на заявления Трампа, американские и израильские чиновники говорят, что не было никаких внутренних указаний относительно того, когда могут прекратиться боевые действия.

