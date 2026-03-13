Умер известный украинский актёр, который сыграл в 'Приключениях Электроника'

Василию Михайловичу было 61 год.

Украинский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", умер в Одессе. Мужчине был 61 год.

Печальную новость сообщил друг покойного в своем Facebook. Что стало причиной смерти – пока неизвестно.

"Не стало Василия Михайловича…" – написал Виктор Деркач и поделился совместной фотографией.

К слову, издание "Интент" со ссылкой на близкое окружение актера отметило, что несколько месяцев назад у актера обнаружили онкологию. Василий проходил курс лечения в больницах, но, к сожалению, это не спасло ему жизнь.

Что известно о Василии Скромном

Василий Михайлович родился в Одессе. Учился в Одесской театральной школе, а в подростковом возрасте случайно попал в фильм "Приключения Электроника", благодаря режиссеру Константину Бломбергу, который искал юных актеров для участия в проекте. Позже Скромный снялся в фильмах "Школа", "Третье измерение", "Комбат" и во многих других.

