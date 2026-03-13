Чтобы 'Орешник' не бахнул: Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и другим соседям

Минск заявляет о готовности ответить на любые действия у границ и предупреждает соседей о возможных "последствиях".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может применить ракету "Орешник", если к границам страны будут "лезть" другие государства, пишут российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Минск не планирует наносить удары по соседним столицам, однако готов защищать свою территорию в случае угрозы.

"Я не говорю, что мы завтра взорвем этим "Орешником" Вильнюс, Варшаву или Киев. Боже упаси. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну. А чтобы не взорвался "Орешник", не лезьте к нам. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии", – заявил Лукашенко.

Видео дня

Он подчеркнул, что главной задачей белорусских властей является "защита страны" и сдерживание возможных угроз на границах.

"Орешник" в Беларуси – главные новости

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил белорусов, чтобы те не допустили втягивания Россией их страны в войну против Украины, поскольку Украина готова задействовать все инструменты, чтобы не допустить возможности запуска ракет типа "Орешник" из Беларуси.

Впоследствии Зеленский объяснил, почему после начала полномасштабного вторжения России было принято решение не наносить ударыпо объектам в Беларуси, хотя оттуда входили российские войска.

"Лукашенко в ответ на мои слова о том, что они агрессоры и союзники [России] и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозирю, по [нефтеперерабатывающему] заводу, который там находится". Своей командой мы обсуждали это – все хотели ответить. Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал", – заявил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: