Миллионные хищения на фортификациях Днепропетровщины: разоблачены военные и гражданские

Среди подозреваемых – должностные лица воинской части.

В Днепропетровской области разоблачены две коррупционные схемы, участники которых нанесли государству более 14 млн грн ущерба при строительстве оборонных рубежей. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн ущерба государству", - рассказал он.

По информации генпрокурора, в 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

"Подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги переводили в наличные или легализовывали. При этом материалы для оборонных позиций фактически закупали значительно дешевле", - поделился деталями одной из схем чиновник.

Кравченко отметил, что один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника.

Он добавил, что только за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По словам генпрокурора, в другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн.

"Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один – находится в больнице. Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", – сообщил Кравченко.

Коррупция на строительстве укрытий для самолетов: что известно

В конце февраля задержали командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и главу Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко по подозрению в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

По данным следствия, в мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд грн. Проверки показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн.

Обоих фигурантов задержали во время передачи им 320 тысяч долларов.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в почти 7 млн гривен.

4 марта Зеленский уволил Компаниченко с должности начальника управления СБУ в Житомирской области.

