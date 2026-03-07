1 марта в Украине проиндексировали пенсии, но не для всех.

Многие украинские пенсионеры интересуются, когда вырастут выплаты и на сколько. В 2026 году перерасчет состоялся 1 марта. В ответ на запрос УНИАН Пенсионный фонд Украины объяснил, кого касается повышение, будет ли индексация пенсий 2026 работающим пенсионерам и нужно ли для этого куда-то обращаться.

Как прошла индексация пенсий 2026 года

В Пенсионном фонде сообщили, что ежегодно с 1 марта в Украине проводят индексацию пенсий. Это означает, что выплаты пересчитывают с учетом роста средней зарплаты в стране, из которой уплачивались страховые взносы. Именно этот показатель влияет на то, сколько получает пенсионер.

Размер и порядок повышения определяет Кабинет Министров Украины, учитывая бюджет Пенсионного фонда.

"25 февраля 2026 года Правительство приняло постановление № 236, которое регулирует индексацию пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года. Согласно ему, средняя зарплата, которая учитывается для расчета пенсии, увеличивается на коэффициент 1,121", - отметили в учреждении.

Также в ПФУ добавили, что увеличение выплат определяется индивидуально для каждого, но "минимальная надбавка составляет 100 грн, а максимальная - 2 595 грн".

"Перерасчет касается всех пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно", - отметили в ведомстве.

Таким образом становится понятно, кто не получит индексацию пенсии - это люди, которым назначили выплаты только в 2026 году. Им пересчитают сумму уже в следующем году.

Напомним, УНИАН писал, что в марте также прошла индексация пенсий по инвалидности 2026. Этот процесс также состоялся автоматически. Размер выплат зависит от группы и от статуса лица - гражданское оно или военное. Поэтому пенсия по инвалидности может очень отличаться у разных людей.

Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам

Как отметили специалисты Пенсионного фонда, индексация происходит независимо от того, работает пенсионер или нет - повышение начисляют всем, кто имеет право на пенсию.

Поэтому у трудоустроенных пенсионеров индексация пенсий с 1 марта 2026 года произошла так же, как и у всех остальных. Перерасчет производится автоматически. То есть украинцам для этого не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

