Союз производителей стройматериалов выступил против требования импортировать 90% электроэнергии для предприятий

В Союзе считают, что предприятия могут просто остановиться.

Союз производителей строительных материалов Украины выступил против возможного введения требования об обязательном импорте до 90% электроэнергии для промышленных предприятий. В отрасли считают, что такая норма может стать серьезным финансовым барьером для работы производителей и поставить под угрозу их конкурентоспособность. Об этом заявил президент Союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя решение правительства о повышении обязательной доли импорта электроэнергии для промышленных потребителей с 60% до 90%.

По его словам, предприятия уже сегодня вынуждены закупать электроэнергию на европейском рынке в периоды дефицита в Украине. Однако установление требования покупать до 90% импортной электроэнергии фактически заставляет бизнес переходить на значительно более дорогой ресурс.

"Это выглядит как наказание для предприятий – в момент, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется и импорт уже не нужен в таких объемах, производителям навязывают требование покупать до 90% более дорогой электроэнергии. При этом, вдруг, у нас появились возможности для продажи украинской дешевой энергии в Евросоюз! И я опасаюсь, что не получится ли так, что мы продаем украинскую дешевую энергию куда-нибудь в Словакию или в Венгрию, а оттуда перегоняем ту же самую электроэнергию для украинского комбината, только уже по европейским ценам", – отметил Салий.

По его словам, подобная норма фактически создает ценовой барьер для производства. В условиях войны, когда предприятия уже работают с повышенными затратами, это может привести к сокращению производства или даже банкротствам.

В отрасли подчеркивают, что предприятия должны иметь возможность самостоятельно формировать энергетический баланс – сочетать украинскую электроэнергию, импорт, ночные тарифы и альтернативную генерацию для снижения себестоимости продукции.

"Производитель должен иметь право выбирать оптимальный микс источников электроэнергии, чтобы сделать свою продукцию конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешних рынках", – подчеркнул Салий.

В Союзе также предупреждают, что повышение энергетических затрат особенно критично для крупных промышленных предприятий с высоким уровнем энергопотребления. В таких условиях украинские производители могут потерять конкурентные позиции, в частности на фоне импорта продукции из Турции или Китая.

В то же время Салий отметил, что отрасль поддерживает развитие малой генерации и альтернативных источников энергии, которые активно развиваются в Украине после начала полномасштабной войны. Однако, по его мнению, эти решения не могут полностью заменить стабильное энергоснабжение для крупной промышленности.

"После завершения активной фазы войны спрос на электроэнергию может резко вырасти из-за масштабного восстановления инфраструктуры, строительства новых объектов и развития промышленности. В таких условиях государственная политика должна быть направлена на поддержку производителей, а не на создание дополнительных затрат для промышленности", – подчеркнул Салий.

Союз производителей стройматериалов призвал правительство пересмотреть подходы к регулированию импорта электроэнергии и обеспечить рыночные условия для предприятий, которые позволят им эффективно работать и поддерживать экономику страны в условиях войны.

Как известно, правительство своим постановлением обязало промышленность импортировать 90% электроэнергии, чтобы избежать графиков ограничения мощности. Документ вступил в силу 7 марта. В свою очередь в ОП "Укрметаллургпром" сообщили, что это решение вызывает беспокойство у предприятий горно-металлургического комплекса, ведь оно не полностью соответствует текущей ситуации в Объединенной энергетической системе Украины. В частности, в настоящее время в энергосистеме отсутствует острый дефицит электроэнергии, а в отдельные периоды даже есть возможность для экспорта до 400 МВт.

