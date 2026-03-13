'Интерпайп' рассматривает Европу как 'рынок развития', - GR-директор

Украинская промышленная компания "Интерпайп" рассматривает европейский рынок как рынок развития, сообщила директор по связям с государственными органами "Интерпайп" Наталья Сидорук в ходе мероприятия NV "Бизнес и евроинтеграция" в Киеве, посвященного евроинтеграции.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" более 10 лет успешно работает над диверсификацией своего продуктового портфеля и географии рынков сбыта, фокусируясь прежде всего на таких стратегических направлениях, как Европа, Северная Америка, Ближний Восток. Однако, несмотря на такой длительный путь, европейский рынок для компании пока остается рынком развития", – констатировала GR-директор.

По ее словам, европейский рынок очень емкий, с множеством ниш и уникальных запросов клиентов. Поэтому, чтобы удовлетворить эти разнообразные требования европейского рынка, "Интерпайп" в последние годы освоил уже более 200 новых видов трубной продукции. Дополнительным преимуществом компании в Европе является "зеленый", построенный с нуля электрометаллургический завод Interpipe Steel, который уже соответствует философии European Green Deal. Эта стратегическая инвестиция в размере $1 млрд в декарбонизацию сталелитейного производства позволяет группе предлагать продукцию из "зеленой" стали, что уже является не пожеланием, а требованием потребителей в Европе.

"Сейчас перед компанией на европейском рынке стоит много как вызовов, так и возможностей. Это связано с тем, что Брюссель в последнее время выпускает очень много регуляторных актов, которые коренным образом меняют "правила игры" в промышленной отрасли Европы. То есть для украинского бизнеса важно не только отслеживать все эти геймченджеры, но и вести четкий и профессиональный диалог с европейскими институтами при участии правительства Украины, чтобы доносить специфику украинского бизнеса", – подчеркнула Сидорук.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в 70 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,556 млрд грн.

