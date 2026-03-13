Синоптик Диденко рассказала, как изменится погода в Украине на выходных

Осадков не будет, но температура понизится и поднимется ветер.

В ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Украине станет прохладнее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на похолодание, суббота и воскресенье будут солнечными и без осадков.

"14-15 марта в Украине сохранится сухая солнечная погода", – сообщила эксперт и предупредила, что ветер немного нивелирует солнечный прогрев, так как он ожидается порывистым, временами даже со штормовыми порывами.

Температура воздуха в выходные станет более сдержанной, днем +9...+12 градусов, только на западе и юге еще теплее, +12...+17 градусов.

"И не забывайте, что ночи и утра все же еще холодные, ожидается от 1 мороза до 5 тепла", – рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 14 и 15 марта также будет сухо и солнечно. Ожидается умеренный, иногда порывистый ветер. Ночью, по прогнозу Натальи Диденко, будет холодно, +2...+5 градусов, а в течение дня в субботу и воскресенье ожидается +10...+12 градусов.

Будет ли снег в Украине – прогноз Укргидрометцентра

В последнее время в сети активно распространяется информация о якобы сильных снегопадах, которые снова могут накрыть Украину. Однако в Укргидрометцентре уверяют, что такие сообщения не соответствуют действительности.

По словам синоптиков, температура воздуха останется преимущественно плюсовой, поэтому о сильных снегопадах или опасном ухудшении погодных условий речи не идет.

В ближайшие выходные ожидается лишь незначительное похолодание – примерно на 2-4 градуса по сравнению с нынешними показателями. В то же время в большинстве регионов сохранится сухая и довольно солнечная погода.

Впрочем, 16 марта небольшой дождь прогнозируют на востоке. А 17-18 марта кратковременные дожди могут пройти также на юго-востоке и на крайнем западе Украины. В ночные часы местами осадки могут сопровождаться мокрым снегом

