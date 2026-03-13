Убийца 'Кинжалов': в Минобороны назвали четыре козыря ракет PAC-3 для Patriot

Ракета-перехватчик PAC-3, входящая в состав зенитных ракетных комплексов Patriot, является лучшим средством перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

Новая партия ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot должна усилить возможности сил противовоздушной обороны Украины в противодействии российским баллистическим и гиперзвуковым ракетам. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"Украина по итогам заседания в формате "Рамштайн" получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Patriot. Они усилят возможности противовоздушной обороны в борьбе с самыми сложными воздушными угрозами – баллистическими и гиперзвуковыми ракетами", – отмечается в сообщении.

Почему эти ракеты-перехватчики являются одним из ключевых элементов защиты неба в Украине

В этой связи в оборонном ведомстве рассказали об основных характеристиках и преимуществах ракет PAC-3.

Во-первых, эти ракеты способны перехватывать российскую баллистику.

В частности, РАС-3 – это самая эффективная ракета против баллистических "искандеров", гиперзвуковых "кинжалов" и "цирконов". PAC-3 имеет длину около 5 м и диаметр 25 см. Поражает цель путем прямого столкновения "hit-to-kill", то есть кинетическим ударом большой мощности. Это гарантирует не только повреждение, а полное уничтожение боеголовки, сводя на нет риски повреждения критической инфраструктуры.

Во-вторых, эти противоракеты обладают высокой маневренностью.

Так, ракета РАС-3 развивает скорость до 6170 км/ч, весит всего 218 кг, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря этому она может выполнять резкие маневры, менять траекторию, эффективно перехватывать быстро движущиеся цели. Ракета работает независимо от наземной станции подсветки цели.

В-третьих, в пусковой установке можно разместить большое количество ракет.

В частности, одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3, то есть один комплекс может уничтожить до 16 целей без перезарядки. Заряженный ракетами PAC-2, он способен поразить максимум четыре цели, поскольку каждый из четырех контейнеров содержит только одну ракету.

В-четвертых, речь идет о большой дальности действия.

Так, ракета РАС-3 СRI имеет дальность действия до 45 км, высоту – до 12 км. РАС-3 MSE имеет еще более высокие показатели. Благодаря чему комплекс Patriot может эффективно прикрывать от баллистических ракет любой украинский город.

Поставки ракет для Patriot в Украину

Как сообщал УНИАН, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину поступила лишь часть тех ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, о которых было договорено еще в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

О поступлении ракет-перехватчиков из Германии стало известно 11 марта.

