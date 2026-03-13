Уютную скандинавскую столицу признали лучшим городом Европы для туристов с малышами

Копенгаген признали самым легким и приятным местом для семейного отдыха в городе.

Путешествие с маленькими детьми иногда больше напоминает военную операцию, чем отдых – коляски, перекусы, время сна и очереди в аэропорту могут быстро превратить даже короткую поездку в настоящий кошмар, если недостаточно хорошо к ней подготовиться.

Однако удачный выбор пункта назначения может значительно упростить ситуацию, отмечают аналитики компании по бронированию отелей LateRooms, составившие Индекс семейных поездок (The Family Breaks Index), определяющий самые простые европейские города для путешественников с маленькими детьми.

Что учитывалось при составлении рейтинга

Индекс учитывает такие важные для семейных путешествий факторы, как среднее время полета (за основу брались аэропорты Великобритании), время трансфера из аэропорта, пешеходная доступность, количество достопримечательностей, подходящих для детей, и количество вариантов размещения, подходящих для семей.

Рейтинг выделяет направления, где легко передвигаться, есть интересные детям развлечения, а логистика путешествия с маленькими детьми кажется гораздо менее сложной.

Копенгаген – лучший город для туристов с маленькими детьми

Возглавила рейтинг датская столица Копенгаген, где поездка на метро из аэропорта до центра города занимает около 15 минут, что делает путешествие быстрым и удобным даже с уставшими малышами.

При этом по городку невероятно легко передвигаться пешком: Копенгаген получил 99 баллов из 100 за удобство для пеших прогулок, а это значит, что до многих достопримечательностей можно добраться пешком без долгих поездок или сложного транспорта.

Семьи также выигрывают от большого выбора вариантов размещения: более четверти мест проживания предлагают удобства, подходящие для семейного отдыха, такие как большие номера и подходящие условия для путешествия с детьми.

Сам город полон развлечений для всей семьи. Сады Тиволи, вдохновившие дизайн Диснейленда, сочетают в себе аттракционы, детские площадки и киоски с едой в парковой зоне, а красочная гавань Нюхавн выглядит как сказочное место для неспешной послеобеденной прогулки. Благодаря развитой велосипедной культуре, детским площадкам и набережным Копенгаген также является одним из самых привлекательных мест в Европе для семейного отдыха.

10 лучших городов Европы для посещения с маленькими детьми

Всего в рейтинг попали десять городов в разных странах:

Полезные советы туристам, путешествующим с маленькими детьми

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее американская блогерша Хейли Джонсон, которая отправилась со своим мужем и их 11-месячным ребенком в путешествие по Европе, рассказала о трех ошибках, которые существенно подпортили им отдых.

Тем временем, многие бывалые родители-путешественники сходятся во мнении, что поездка на отдых с детьми может быть комфортной, если их к этому правильно заранее подготовить.

