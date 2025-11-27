На текущий момент Cyberpunk считается основным источником дохода команды.

CD Projekt Red пролила свет на будущее франшизы Cyberpunk. В недавнем финансовом отчете студия сообщила, что продажи оригинальной игры 2020 года превысили отметку в 35 миллиона копий, что делает ее главным источником прибыли компании.

Интерес к проекту заметно вырос после релиза версии для Nintendo Switch 2 и Mac. Появление в PlayStation Plus также способствовало всплеску интереса – не только к основной игре, но и к дополнению Phantom Liberty.

Хотя сейчас "Ведьмак 4" остается главным приоритетом, работа над сиквелом Cyberpunk постепенно набирает обороты. Проект, который, по оценкам CDPR, может занять 4–5 лет от стадии "препродакшена" до релиза, перешел в более интенсивную фазу. По состоянию на 31 октября 2025 года над второй частью работали 135 человек, а к середине 2027-го команду разработчиков планируют расширить до 300 человек.

СМИ пишут, что Cyberpunk 2 (Project Orion), скорее всего, выйдет не раньше 2030-2031 годов. Ранее директор CDPR Михал Новаковский уже озвучивал примерные сроки – если подсчеты верны, это будет игра не для нынешнего поколения консолей, а для следующего. Очевидно, игру выпустят для PS6 и нового Xbox, а также ПК.

О сиквеле Cyberpunk 2077 практически ничего неизвестно. Судя по вакансиям на сайте студии, вид от первого лица сохранится, также в игре появится некий мультиплеерный режим. А еще разработчики стремятся создать "самую реалистичную и отзывчивую систему NPC".

Напомним, ранее CD Projekt анонсировала продолжение аниме по Cyberpunk 2077. Новый сезон станет полностью самостоятельной историей, без связей с событиями первого.

В июле этого года студия выпустила очередное "финальное" обновление для Cyberpunk 2077, в котором добавили новые машины и небольшие квесты для их открытия, автопилот и расширенный фоторежим.

