Вышла новая игра по культовой вселенной 'Ведьмак', но есть подвох

Это карточный спин-офф в жанре стратегического симулятора.

Известный инди-издатель Devolver Digital выпустил Reigns: The Witcher – спин-офф "Ведьмака" в стиле популярной серии игр Reigns. Геймерам предлагают взять роль Геральта из Ривии, который путешествует по балладам барда Лютика.

По сюжету ему придется не только охотиться на монстров, но и взаимодействовать с недовольным людом, разгадывать тайны и даже принимать ванны. На пути он встретит разных знакомых персонажей, среди которых Йеннифэр, Трисс и Весемир.

Игровой процесс по большей части повторяющийся – пользователи управляют действиями главного героя, просто сдвигая карточки влево или вправо. Разработчики говорят о тысячах вариаций развития истории.

Reigns: The Witcher тепло встретили игроки – 91% положительных отзывов. Похвалы удостоилась история, юмор, музыка и легкий, ненавязчивый геймплей. А вот критики оказались менее благосклонными. Средний балл на Metacritic составляет 74/100.

Игра вышла на ПК, Android и iOS. Примечательно, что в Steam цена на нее в 2 раза дешевле, чем на смартфонах – 149 и 330 грн соотвественно.

Если верить слухам и утечкам, в разработке находится новое сюжетное DLC для "Ведьмака 3", которое выступит сюжетным мостом между старой трилогией и новым этапом саги. Причем выйти оно может уже в ближайшие месяцы.

Что касается The Witcher 4, то у игры пока нет ни даты выхода, ни даже релизного окна. Точно известно, что раньше 2027 года игру ждать не стоит. CD Projekt планирует выпустить новую трилогию The Witcher с главной героиней Цири в течение шести лет.

