Оказывается, жирность кисломолочного продукта имеет значение.

Наверное, любая хозяйка умеет готовить блины, и у каждой есть свой фирменный рецепт такого угощения. Однако мало кто знает, как сделать, чтобы блины на кефире не рвались, стали ажурными, тонкими и нежными, и удивительно, но на это напрямую влияет жирность кисломолочного продукта.

Какой жирности должен быть кефир для блинов

Если вы хотите приготовить блины на кефире с кипятком или без воды, то знаете, что они обязательно должны быть кружевными и тонкими, в этом основное отличие блинов, сделанных на кефире. На молоке они получаются более эластичными и плотными, а на воде - совсем постными и упругими. И для того, чтобы получить идеальный результат, важно знать, какой кефир лучше - 2,5 или 3,2, потому что немногие хозяйки понимают, что от жирности кисломолочного продукта зависит консистенция теста и то, как сами блины будут жариться на сковороде.

Опытные кулинары отмечают, что правильная основа превращает тесто в произведение искусства - оно становится воздушным и пышным, блины не рвутся и не прилипают, хорошо снимаются со сковороды и надежно держат начинку, если таковая будет. И если вы не знаете, какой кефир взять для блинов, лучше всегда останавливать свой выбор на продукте средней жирности, то есть - 2.5%. Благодаря ему тесто получается мягким, легким и однородным.

Слишком жирный кефир, к примеру, 3.2%, покупать не стоит - блины могут начать крошиться, станут ломкими и сухими. Обезжиренный продукт для приготовления такого угощения тоже, как правило, не подходит - тесто получится слишком жидким, в нем не будет необходимой густоты, и, скорее всего, для того, чтобы блин "схватился" на сковороде, вам придется добавлять много муки.

Кроме жирности, есть еще один нюанс, на который стоит обращать внимание, чтобы сделать идеальные блины на кефире - простой рецепт впечатляющего результата вашей готовки кроется в сроке годности продукта. Хозяйки, готовые пекут блины годами, знают, что лучше покупать кефир, у которого срок годности подходит к концу. Все дело в том, что в свежем кисломолочном продукте нет той самой кислинки, которая "поднимает" тесто, благодаря чему блины получаются более нежными.

И, конечно, стоит помнить, что кефир должен быть только комнатной температуры, а если вы попробуете сделать тесто на основе прямо из холодильника, тесто "упадет", разрыхлитель не сработает, и это негативно отразится на вкусе угощения. Так что, теплый кефир 2.5% жирности с максимально натуральным составом и коротким сроком годности - лучший вариант для блинов.

