Чешские квартиры редко поражают роскошью, зато в них все продумано для удобства повседневной жизни.

Когда попадаешь в спальные районы чешских городов, первое ощущение часто связано не с дизайном или дорогим ремонтом, а с тем, как организована повседневная жизнь и продумана среда вокруг домов. Большинство зданий в крупных городах пережили масштабное обновление за последние 30 лет, делая даже старые советские "панельки" привлекательным вариантом для жилья.

Разберемся, чем квартиры в Чехии отличаются от украинских и в чем их преимущества.

Какое бывает жилье в Чехии – типы и отличия

В Праге и Чехии в целом можно выделить три основных типа жилых зданий: современные, советские и исторические (досоветские). Рассмотрим каждый вариант по очереди.

Новостройки

Построенные с 2005 года, они составляют примерно пятую часть рынка. Это современные комплексы с лифтами, подземными паркингами и высокими стандартами энергоэффективности.

Такое жилье в Праге довольно дорогое, поэтому квартиры в новых домах чаще покупают в ипотеку или арендуют люди, переехавшие в столицу ради работы. Это похоже на то, как живут люди в Германии, особенно в крупных городах.

Впрочем, нельзя точно сказать, сколько стоит жилье в Чехии, так как все зависит от района и застройщика, но средняя цена квадратного метра в стране превышает 100 000 крон (200 000 грн), а в Праге может достигать 150 000 крон (300 000 грн).

При этом в Чехии практически нет новостроек с минимальными стандартами отделки. Строительные нормы и требования энергоэффективности достаточно высокие, поэтому проекты с дешевыми материалами просто не проходят по законодательству.

Их строят аккуратно и почти никогда не размещают "в чистом поле" – обычно рядом уже есть школы, детские сады, тротуары и общественный транспорт.

Панельные дома

Это крупнейшая часть жилищного фонда, составляющая около 45% квартир. Их активно строили в 1960–1980-е годы, но сегодня большинство таких домов модернизированы: утеплены фасады, заменены окна, отремонтированы крыши, лифты и инженерные системы. По разным оценкам, около 90% панельных домов уже прошли обновление.

При этом ремонт обычно финансируют сами владельцы квартир: дом берет коллективный банковский кредит, а жильцы выплачивают его через ежемесячные взносы в фонд ремонта. Платежи распределяются пропорционально площади квартиры, а срок выплат может составлять 10–25 лет.

Сами планировки при этом остаются типичными для социалистической эпохи – компактные комнаты и небольшие кухни. Но внешний вид районов значительно изменился: утепленные фасады, одинаковые окна, новые тротуары, зеленые зоны, лавочки и благоустроенные дворы.

Старый жилой фонд

Исторические дома конца XIX – первой половины XX века занимают около четверти жилого фонда. Чаще всего они находятся в центральных и прилегающих районах и тоже постепенно модернизируются.

По данным статистики, средняя площадь квартиры в Чехии – около 65 м², а частного дома – примерно 140 м². При этом страна остается довольно урбанизированной: в отдельных домах живет лишь около 25–28% населения.

Как выглядит обычное жилье в Чехии изнутри

Теперь кратко рассмотрим основные характеристики интерьера чешских квартир.

Планировка санузлов

В старых домах и панельных зданиях часто встречается раздельный санузел – отдельный туалет и отдельная ванная комната. Такая схема появилась из-за экономии площади и особенностей старых планировок.

В новых жилых проектах используют объединенные санузлы, а в больших квартирах нередко делают дополнительный гостевой туалет.

Отопление и энергоэффективность

По статистике, около 90% жилья в Чехии использует различные формы центрального отопления. Примерно треть квартир подключена к городским системам теплоснабжения, а в других случаях применяются индивидуальные газовые котлы или общедомовые системы.

В стране действует обязательный энергетический сертификат здания – PENB, который показывает класс энергоэффективности от A до G. Он требуется при продаже, аренде, строительстве или реконструкции жилья и обычно действует около 10 лет.

Владение жильем

После приватизации 1990-х годов большинство жителей Чехии стали владельцами жилья. Сейчас структура рынка примерно такая:

около 72% домохозяйств живут в собственных квартирах или домах;

примерно 25–26% населения арендуют жилье;

социальная аренда, субсидируемая государством, составляет всего 1–3 %.

Интересные факты

Туристов и приезжих часто удивляет, почему в чешских домах два номера. Объясняется это сочетанием исторических номеров, сохранившихся еще с 18 века, и современной городской навигации. Первая цифра – старый номер дома, а вторая – современный.

Своеобразна в Чехии и система обозначения квартир. Например:

2+kk.

3+kk.

Цифра показывает количество комнат, а kk (kuchyňský kout) означает кухонный угол. То есть в таких квартирах кухня не выделена в отдельное помещение и часто является частью гостиной.

