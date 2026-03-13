'Евровидение-2026': кто лидирует у букмекеров и какие шансы у Украины

Уже все страны-участницы международного музыкального конкурса Евровидение 2026 года презентовали свои композиции, с которыми поборются за первенство.
Известно, что Украина представит свою композицию во втором полуфинале, который состоится 14 мая 2026 года. Первый полуфинал конкурса запланирован на 12 мая, а финал - на 16-е.
Евровидение 2026: фаворит букмекеров
Согласно прогнозам букмекеров, на данный момент главным фаворитом конкурса в этом году считается Финляндия.
Первое место в прогнозном списке на сайте eurovisionworld занимает финская скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с композицией Liekinheitin ("Огнемет"). На данный момент их шансы на победу оцениваются в 29%.
Следом идет Франция, у которой 12%, что позволяет ей занимать вторую строчку. Третье место на данный момент удерживает Дания с показателем в 11%.
Украина же в данной таблице занимает 9-е место лишь с 2% шансов на победу.
Кто будет от Украины на Евровидении 2026 года
Напомним, как писал УНИАН, Украину в 2026 году на Евровидении представит певица LELEKA, которая на днях презентовала финальную версию песни для конкурса Ridnym.
Евровидение 2026: соперники Украины во втором полуфинале
Во втором полуфинале 14 мая 2026 года вместе с Украиной выступят:
Албания: Alis – "Nân" ("Мама")
Австралия: Delta Goodrem – Eclipse ("Затмение")
Дания: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem ("Пока мы не вернемся домой")
Кипр: Antigoni – Jalla ("Больше!")
Латвия: Atvara – Ēnā ("В тени")
Мальта: Aidan – "Bella" ("Красуне")
Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya
Напомним, Евровидение в 2026 году пройдет по традиционному формату - с двумя полуфиналами и большим финалом. В этот раз конкурс принимает Вена (Австрия).