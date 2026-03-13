Четырёхлетний запас ракет Patriot США и союзники разбазарили за две недели, – аналитики

Это значительно осложняет ситуацию для Украины, считают эксперты.

США и страны Персидского залива могли потратить около 2400 зенитных ракет для систем Patriot, отражая атаки баллистических ракет из Ирана. Такие подсчеты приводит военно-аналитический проект Defense Express.

Отмечается, что Иран запустил только по странам Персидского залива более 800 баллистических ракет и продолжает наносить удары на истощение.

По мнению аналитиков, завершение второй недели операции США и Израиля против Ирана показывает, что война постепенно переходит в затяжную фазу. Иран активно наносит удары по странам Персидского залива баллистическими ракетами и "Шахедами", и это максимально негативный сценарий развития событий.

Видео дня

"А поскольку для отражения этих иранских атак используются те же средства, что и в Украине, которые и получаются из тех же источников, ситуация напрямую влияет и на Украину. В первую очередь, в отношении ракет для ЗРК Patriot", – отмечают в Defense Express.

Эксперты отмечают, что общий подсчет выпущенных Ираном баллистических ракет в настоящее время очень сильно затруднен, поскольку единственная страна, Объединенные Арабские Эмираты, которая предоставляла общее количество выпущенных по ней иранских ракет и отдельно количество сбитых, с 10 марта перестала это делать и теперь сообщает только количество сбитых ракет.

При этом Саудовская Аравия предоставляет лишь несистематические сообщения об отдельных случаях. Также правительства стран не синхронизируют свои заявления, поэтому общий подсчет довольно приблизительный. Отмечается, что по состоянию на утро 13 марта количество заявленных перехваченных иранских ракет составляет:

Бахрейн – 112,

Катар – 145,

Кувейт – 243,

ОАЭ – 278,

Саудовская Аравия – минимум 25.

"То есть 803 баллистические ракеты, которые были выпущены по странам Персидского залива Ираном и для перехвата которых, в первую очередь, использовались ЗРК Patriot, являются минимальным количеством. При этом отсутствие данных из Саудовской Аравии, поскольку цифра 25 – это лишь отдельные заявления, указывает, что, очевидно, речь идет о примерно 1000 единиц, и это в основном ракеты тактического и оперативно-тактического уровня типа Fateh-110 и Zolfaghar", – отмечают в Defense Express.

Несмотря на тотальное превосходство США и Израиля в воздухе, Тегеран до сих пор имеет возможность осуществлять пуски баллистических ракет, запуская в среднем в день, например, только по ОАЭ, по 10 баллистических ракет.

Аналитики отмечают, что если брать минимум 800 перехваченных странами Персидского залива иранских баллистических ракет, то на их перехват потрачено минимум 1600 зенитных ракет Patriot, если считать по штатному расходу по две зенитные ракеты на одну цель.

При этом аналитики отмечают, что, скорее всего, расход ракет значительно выше – на одну иранскую баллистическую ракету может запускаться по четыре зенитные ракеты Patriot. "И это не гарантирует, что она будет сбита. А одно из немногих объяснений, почему так происходит, – то, что РФ модифицировала иранские баллистические ракеты для прохождения мимо ЗРК Patriot", – отмечают в Defense Express.

При этом не исключают, что в целом для отражения атак Ирана на страны Персидского залива могло быть использовано около 2400 зенитных ракет Patriot.

Аналитики отмечают, что известный объем производства ракет MSE для Patriot PAC-3, необходимых для перехвата баллистических целей, составляет 620 единиц на 2025 год согласно отчету их производителя Lockheed Martin. То есть, если в странах Персидского залива было использовано 1600 перехватчиков, то на восстановление этих запасов уйдет 2,5 года. Если 2400 – почти 4 года.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как сообщал УНИАН, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Бухаресте, что в Украину лишь частично поступила партия тех ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о которых было договорено еще в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Тогда несколько стран договорились, что передадут несколько десятков ракет для систем "Петриот" Украине. Он не назвал эти страны, поскольку было решено не распространять эту информацию публично.

Вас также могут заинтересовать новости: