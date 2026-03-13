Мерц раскритиковал США за временную отмену санкций против России

По словам Фридриха Мерца, пока неясно, когда закончится война на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение США о временной отмене санкций против Российской Федерации, сообщает Clash report.

"Сегодня утром мы узнали о решении США относительно санкций против РФ. Мы считаем, что это неправильно", – отметил политик.

Говоря о войне на Ближнем Востоке, Мерц сказал, что пока не ясно, когда завершатся боевые действия и с помощью какой стратегии.

"На эти вопросы до сих пор не дано четкого ответа", – заявил канцлер Германии, добавив, что Берлин не участвует в войне на Ближнем Востоке и не планирует присоединяться.

Глава немецкого правительства сообщил, что все усилия его страны направлены на то, чтобы положить конец войне против Ирана. Он призвал Тегеран прекратить войну, воздержаться от нападений на государства Персидского залива и "не дестабилизировать весь регион".

Санкции США против России – последние новости

22 октября 2025 года США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под санкционный удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

Однако на фоне роста мировых цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке США разрешили Индии временно закупать подсанкционную российскую нефть.

13 марта стало известно, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Предполагается, что соответствующие разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года.

