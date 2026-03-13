Мужчина годами подпирал сарай камнем, который оказался 3000-летним артефактом

Ученые выдвинули гипотезу, что камень принадлежал культуре урновых захоронений.

На юго-востоке Чехии в 2007 году мужчина, известный как Дж. Томанец, обнаружил необычный прямоугольный камень в саду своего дома. Предмет, который долгое время поддерживал фундамент его сарая, заинтересовал мужчину. Впоследствии на него обратили внимание и местные археологи, пишет Smithsonian magazine.

Ученые определили, что камень является тысячелетним артефактом, который использовался для литья оружия бронзового века. Этот предмет, длиной почти 23 сантиметра, изготовлен из вулканической породы, которая называется риолит-туф, датируется около 1350 годом до н.э.

"Это литейная форма, технически называемая матрицей, для бронзового наконечника копья. Как мы видим, это довольно ровная прямоугольная каменная плита. На разделительной поверхности формы, с одной стороны, есть очень точно сформированный и очень хорошо сохранившийся отрицательный отпечаток, который использовался для литья бронзового наконечника копья", - рассказал археолог из Моравского музея в Брно Милан Салаш.

Видео дня

Ученые рассказали, что жидкую бронзу заливали в обе ее половины, которые затем зажимали медной проволокой. В результате они получали копьеобразное острие с гнездом, то есть оружие в форме копья с полой основой.

"Наконечники, изготовленные с помощью этой формы, также имели продольные ребра или выпуклые гребни, пролегавшие вдоль их крыльев и гнезд", - добавили в материале.

Такие типы оружия были распространены в Карпатском регионе в поздней бронзовой эпохе. Названный в честь Карпатских гор, которые простираются через Центральную Европу от Австрии на западе до Сербии на юге, регион включает небольшую часть Чешской Республики.

"К сожалению, мы не можем точно определить место, где была изготовлена форма, но в целом ее происхождение очевидно (северная Венгрия до юго-восточной Словакии)", - сообщил в электронном письме Кенни Хьюз-Каслберри из Live Science соавтор исследования Антонин Прхистал, геолог из Масарикова университета.

Сравнивая с подобными артефактами, ученые выдвинули гипотезу, что форма принадлежала культуре урновых захоронений. Эта группа распространилась по Европе, начиная с середины второго тысячелетия до н.э., а также получила свое название от практики размещения кремированных костей в урнах, которые затем хоронили в полях.

Также Салаш рассказал, что воины поздней бронзовой эпохи в основном имели широкий арсенал снаряжения - от защитных щитов до копий и наколенников.

"Воины Трои имели такое же снаряжение. [Гомер] даже пишет, что они брали с собой в бой два копья. Одно всегда оставляли в запасе. Когда воин бросал копье издалека, он его терял, поэтому имел другое наготове", - добавил ученый.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, ранее под старинным замком в Англии нашли секретный ядерный бункер. Подземный объект, построенный для размещения волонтеров Королевского корпуса наблюдателей, нашли на территории исторического памятника Северного Йоркшира.

Также сообщалось, что под парком в США скрывается гигантский подземный мир. Отмечается, что глубина пещеры достигает 118 метров, а также она имеет пять уровней проходов. Но, по мнению картографов, еще много километров нужно исследовать.

Вас также могут заинтересовать новости: