Украина начала сбивать крылатые дроны россиян зенитными: Флеш указал на нюанс

Выявлены попытки россиян установить уже на "Молнии" системы ослепления украинских перехватчиков.

Украина развернула сеть радиолокационных станций (РЛС) и начала сбивать крылатые беспилотники россиян зенитными дронами, но у врага появилась задача поиска противодействия нашим средствам борьбы с БПЛА.

Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Видео дня

"Мы развернули сеть РЛС вдоль фронтов и начали сбивать крылатые БПЛА противника зенитными дронами. Через полгода, когда у противника появились российские и китайские РЛС, они также начали сбивать наши разведывательные и ударные крылатые аппараты. Мы пошли дальше и начали сбивать их дронами-перехватчиками "Шахеды"", – отметил он.

По словам советника, у противника появилась задача поиска противодействия нашим средствам борьбы с БПЛА.

"Мы тоже ищем такие решения, поэтому я внимательно наблюдаю, над чем работает враг. Сначала у противника в ход пошли камеры, которые фиксировали приближение ударного БПЛА и давали команду на маневр уклонения. Затем на "Залу" и "Суперкам" начали устанавливаться модули фиксации радиосигнала от перехватчика. Когда сигнал превышал установленный порог, поступала команда на уклонение. Теперь я фиксирую новое направление – ослепление камер и систем наблюдения. Первой ласточкой был ИК-прожектор на "Шахедах". Их ставили по два на хвост", – рассказал Бескрестнов.

Затем, как отметил эксперт, фиксировали эксперименты противника по установке на "Шахеде" прожектора на поворотной платформе. Они даже пытались лучами ослепить нашу авиацию.

"Теперь ко мне поступает информация с фронтов о попытках установки уже на "Молнии" систем ослепления наших перехватчиков. Могу добавить, что попытки ослепить камеру были на высоте 200-300 м, глубоко над нашей территорией, повторялись несколько раз, "Молния" находилась внизу зенитного дрона, а не рядом на хвосте сверху или сзади. За всеми этими экспериментами нужно наблюдать, и если что-то будет успешным, то повторять и искать противодействие", – подчеркнул он.

Бескрестнов о сбивании "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, накануне Бескрестнов рассказал, что сбиваемость перехватчиками "Шахедов" выросла с 5-15% до 35%. По его словам, этот процент варьируется день ото дня, но уже есть результаты сбивания "малой ПВО" до 35% вражеских "Шахедов". При этом лучшая ситуация в Киеве.

Флеш считает, что в будущем на сбивание вражеских ударных дронов "малой ПВО" будет приходиться до 90%. Но, как он полагает, россияне не будут просто на это смотреть, а будут искать способы противодействия.

